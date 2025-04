Frauenfußball kompakt: Überacker erspielt sich Puffer vor Spitzenspiel

Überackers Fußballerinnen sind auf Aufstiegskurs Richtung Landesliga. Ganz anders ist die Lage beim Landkreis-Rivalen aus Puchheim/Gröbenzell.

Landkreis – Die Fußballerinnen aus Überacker haben mit vier Punkten Vorsprung und trotz eines Spiels weniger wieder die alleinige Tabellenführung in der Bezirksoberliga übernommen. Zum Showdown kommt es am kommenden Samstag, wenn der ärgste Verfolger Stern München II bei den Rot-Weißen antritt. Ansonsten wurde wegen der Osterferien nur in der Bezirksliga gespielt – zum Leidwesen der SG Puchheim/Gröbenzell, die sich gleich ein halbes Dutzend Tore einfing.

Bezirksoberliga

SV Saaldorf – RW Überacker 1:3 (0:1) – Hoch motiviert gingen die Gäste aus Überacker in die Auswärtsbegegnung und hatten zu Beginn Pech, als Anna Richter mit einem Schuss an der Querstange scheiterte. In dieser Drangphase hätte die Elf von RW-Trainer Andreas Fasching gut und gerne zwei, drei Treffer vorlegen können, ja müssen in den Augen von Fasching. Saaldorf blieb nur bei Standrads gefährlich. Die Überlegenheit des RW-Teams wurde kurz vor der Pause dann endlich belohnt, als Carolin Koston das überfällige 1:0 erzielte, nach schöner Vorarbeit von Marie Wich, die von Johanna Draude bedient worden war.

Als nach einer Stunde auf Zuspiel von Sarah Rothwinkler Fridos Tomangbe vor der gegnerischen Torfrau abgeklärt blieb und zum 2:0 traf, und Rothwinkler dann wenig später das 3:0 erzielte, war die Begegnung entschieden. In der Folge versäumten es die Rot-Weißen, das Ergebnis noch höher zu schrauben. Nach einem Eckstoß der Gastgeberinnen gelang dann Julia Hlawna der Ehrentreffer für Saaldorf zum 1:3. „Aufgrund unserer spielerischen Überlegenheit und der Vielzahl von Chancen hätte die Begegnung wesentlich höher ausfallen müssen“, meinte Fasching „Ich bin dennoch mit dem Auftritt meiner Mannschaft zufrieden.“

Bezirksliga

FC Gerolfing – SG Puchheim/Gröbenzell 6:0 (4:0) – Weiter auf der Suche nach ihrer Form ist die Spielgemeinschaft aus Puchheim und Gröbenzell. Beim Tabellenvierten FC Gerolfing kam das Team von Trainerin Marinella Rito unter die Räder. Bereits bis zur Halbzeitpause hatten die Gastgeberinnen für klare Verhältnisse gesorgt. Vor knapp 50 Zuschauern hatten Ramona Acar mit einem Doppelschlag (18. und 19. Minute), sowie Lisa Semmler und Sofia Bschlangaul vier Tore vorgelegt.

Kurz nach dem Wiederanpfiff konnte Acar ihren dritten Treffer bejubeln und auch Semmler traf noch einmal Mitte der zweiten Halbzeit zum 6:0 Endstand. Nach der erneuten Pleite hängt die SG aus Puchheim und Gröbenzell weiter im Tabellenkeller fest. Der Abstand zum einzigen Abstiegsplatz ist sechs Punkte entfernt, eine Relegation um den Klassenerhalt gibt es nicht. (Dieter Metzler)