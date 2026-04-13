Frauenfußball kompakt: SG Ascherbach setzt sich dank Serter-Doppelpack von Abstiegszone ab

Die Fußballerinnen der SG Ascherbach (lila Trikots) im Spiel gegen den TSV neuried (in Weiß). – Foto: Dagmar Rutt

Alina Serter traf doppelt gegen den ESV München-Freimann. Überacker II verschoss einen Elfmeter und verlor unglücklich zu Hause.

Durchwachsene Bilanz am Wochenende für die Frauenfußball-Teams aus dem Landkreis: Während die SG Ascherbach und die SG Wildenroth/Aich wichtige Siege einfuhren, musste Überacker II eine bittere Heimniederlage hinnehmen. In der A-Klasse reichte es für die SG Puch/Biburg/Olching nur zu einem Remis, Gröbenzell/Lochhausen holte dagegen einen knappen Auswärtssieg.

Bezirksliga

ESV München-Freimann – SG Ascherbach 1:2 (1:1) – Die Freude bei der SG Ascherbach über die Führung durch Alina Serter währte nur kurz. Bereits drei Minuten später glich Sabine Schönberger für die Gastgeberinnen aus, mit dem 1:1 ging es auch in die Pause. In einem ausgeglichenen zweiten Durchgang machte Serter dann erneut den Unterschied: Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte die Torjägerin den 2:1-Siegtreffer und festigte damit den Mittelfeldplatz der Spielgemeinschaft aus Gröbenzell und Puchheim.

Kreisliga

RW Überacker II – SG Eglfing/Peißenberg 0:1 (0:0) – Gegen den Gegner aus der unteren Tabellenhälfte habe seine Mannschaft die Partie eigentlich im Griff gehabt, berichtete RW-Trainer Maximilian Libal. Aus dem Spiel heraus erspielte sich Überacker zwar nur wenige Chancen, bei Standards wurde es aber immer wieder gefährlich. Doch Gästetorhüterin Judith Schneider war zur Stelle. Auf den Kopf gestellt wurde die Begegnung dann durch einen berechtigten Foulelfmeter für Eglfing, den Magdalena Schuster sicher verwandelte. Überacker erhöhte danach mit drei Stürmerinnen den Druck, scheiterte aber selbst vom Punkt – der Ball landete am Pfosten. „Unser Anlaufen war vergeblich, eine ärgerliche Niederlage“, sagte Libal.

SG Isarwinkel – SG Wildenroth/Aich 0:3 (0:2) – Über die gesamten 90 Minuten habe seine Mannschaft die Gastgeberinnen im Griff gehabt, sagte SG-Trainer Jürgen Schamberger – „trotz des für meine Mädels ungewohnten Kunstrasenplatzes“. Bereits in der Anfangsphase hätte seine Elf höher führen können. Nach zwölf Minuten erzielte Lina Appelt die verdiente Führung, kurz vor der Pause erhöhte Lisa Schmölzl auf 2:0. Ein schmeichelhafter Zwischenstand aus Sicht der Gastgeberinnen, wie Schamberger fand. Durch mehrere Wechsel ging bei Wildenroth/Aich im zweiten Durchgang etwas der Spielfluss verloren. Drei Minuten vor Schluss machte Schmölzl schließlich mit dem 3:0 alles klar.

A-Klasse

SG Herrsching/Perchting – SG Puch/Biburg/Olching 2:2 (1:1) – Die Dreier-Spielgemeinschaft stand kurz vor ihrem zweiten Saisonsieg. Zweimal ging die von Mario Kührer trainierte Mannschaft in Perchting in Führung: zunächst durch Lisa Streicher zum 1:0 in der 10. Minute und später erneut durch Streicher zum 2:1 in der 53. Minute. Am Ende reichte es aber nur zu einem Remis, weil Herrschings Magdalena Doberenz doppelt traf.

RW Überacker III – SG Penzing/Hofstetten 0:2 (0:0) – Trotz der Niederlage zeigte sich RW-Trainer Florian Fleischhauer mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Das Ergebnis ist für mich zweitrangig“, sagte er. „Was ich gegen den Tabellenzweiten gesehen habe, ist, dass wir viel Selbstvertrauen für die nächsten Spiele mitgenommen haben.“ Überacker hielt lange gut dagegen und hatte sogar mehrfach die Chance, in Führung zu gehen. Am Ende setzten sich die Gäste durch Treffer von Leoni Mühlberger und Linda Ulsamer jedoch verdient durch.

SV Hohenfurch – SG Gröbenzell/Lochhausen 0:1 (0:0) – Knapp, aber nicht unverdient holte die SG aus Gröbenzell und Lochhausen einen Auswärtssieg. Der entscheidende Treffer fiel in der 63. Minute.

SG Ascherbach II – SC Unterpfaffenhofen 3:2 (2:0) – Im ausgeglichenen Derby hatte die SG Ascherbach zwar mehr Ballbesitz, die Upfer Madl aber zunächst die besseren Chancen. Dennoch erwiesen sich die Gastgeberinnen als effektiver und zogen durch Alyssa Oestreich sowie zwei Treffer von Annalena Sust auf 3:0 davon. Erst in den letzten 20 Minuten kam Unterpfaffenhofen durch Franziska Kern und einen 35-Meter-Freistoß von Jacqueline Behr noch einmal heran – zu spät, um die Partie noch zu drehen. (Dieter Metzler)