Frauenfußball kompakt: SG Ascherbach gewinnt nach 1:3-Rückstand

Die SG Ascherbach (lila Trikots) im Spiel gegen den TSV Rott (rote Trikots). – Foto: Roland Halmel

Die SG Ascherbach lag zur Pause mit 1:3 zurück. Joline Krumme traf nach dem Seitenwechsel doppelt, dann machte Alina Serter den Sieg perfekt.

Neben zwei Absagen wegen Spielermangels gab es bei den Frauen-Teams aus dem Landkreis am Wochenende nur wenig Ertrag. Während die SG Ascherbach mit einer starken Aufholjagd in Rott noch einen Auswärtssieg holte, musste sich RW Überacker III trotz guter Chancen geschlagen geben. Die SG Wildenroth/Aich kam in Peißenberg nicht über ein Remis hinaus.

Bezirksliga

TSV Rott – SG Ascherbach 3:4 (3:1) – Zur Pause deutete vieles auf eine Niederlage der SG aus Puchheim und Gröbenzell hin. Zwar hatte Alina Serter den frühen Rückstand – Franziska Rödig hatte in der 19. Minute für Rott getroffen – noch ausgeglichen (27.). Doch bis zum Seitenwechsel zog Rott durch einen Doppelschlag von Alina Jahl innerhalb von drei Minuten auf 3:1 (34. und 37.) davon. Nach der Pause drehte die SG Ascherbach die Partie aber eindrucksvoll. Joline Krumme traf innerhalb von sechs Minuten doppelt zum 3:3 (60. und 66.). Zehn Minuten vor Schluss schlug dann erneut Serter zu und sicherte der SG mit ihrem zweiten Treffer den Auswärtssieg (80.).

Kreisliga

SG Eglfing/Peißenberg – SG Wildenroth/Aich 1:1 (1:1) – Wildenroths Trainer Jürgen Schamberger war mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim Tabellenfünften nicht zufrieden. „Da gibt es nicht viel zu berichten“, sagte er enttäuscht. In einer chancenarmen Partie brachte Lisa Schmölzl die Gäste in der 20. Minute in Führung, sieben Minuten später glich Antonia König für Eglfing/Peißenberg aus (27.). Viel mehr passierte danach nicht mehr. „Das war es dann auch schon mit den Chancen“, so Schamberger.

A-Klasse

RW Überacker III – TuS Holzkirchen 0:3 (0:1) – Trotz einer gegenüber dem Spiel gegen Hohenfurch verbesserten Leistung stand RW Überacker III am Ende erneut mit leeren Händen da. „Wir hatten sechs, sieben gute Chancen und haben alle vergeben“, sagte Trainer Florian Fleischhauer. Die Gäste gingen durch einen aus seiner Sicht unberechtigten Strafstoß von Gina Retzer kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (43.). In der Schlussviertelstunde war Überacker gezwungen, mehr Risiko einzugehen, blieb aber weiter ohne Torerfolg. „Unsere Chancenverwertung war die beste Verteidigung für Holzkirchen“, meinte Fleischhauer mit Galgenhumor. Stattdessen trafen die Gäste: Katharina Weber (82.) und Theresa Schmidhofer (89.) sorgten in den letzten zehn Minuten für den deutlichen Endstand. (Dieter Metzler)