Frauenfußball kompakt: RW Überacker stolpert im Titelrennen – Niederlage in Langengeisling

Landkreis – Während sich die Fußballerinnen der Kreisliga bis auf einige Nachholbegegnungen in den Osterferien verabschiedet hatten, wurde in den anderen Ligen gespielt. Jubeln konnte dabei aber nur eine von sieben Landkreis-Mannschaften.

FC Langengeisling – RW Überacker 2:1 (0:1) – Nichts wurde es mit einem Sieg beim neuen Tabellendritten Langengeisling. Am Ende eines 90-minütigen Kampfspiels auf Kunstrasen hatte sich die Mannschaft von Überackers Trainer Andreas Fasching mit der dritten Saisonniederlage abzufinden. „Ein richtiges Fußballspiel kam auf dem ungewohnten Untergrund nicht wirklich zustande“, berichtete Fasching. Alle Treffer resultierten aus Standards. So erzielte Johanna Draude mit einem Freistoß das 1:0 für die Rot-Weißen in der 17. Spielminute. Auch die Gastgeberinnen kamen im zweiten Durchgang über zwei Freistöße zum Ausgleich und zum Siegtreffer, wobei die Treffer nicht direkt, sondern im Nachschuss erzielt wurden. „Der 2:1-Siegtreffer wurde in meinen Augen aus klarer Abseitsposition erzielt, doch der Unparteiische hat es nicht gesehen“, meinte Fasching nach dem Spiel.

SG Puchheim/Gröbenzell – SV Untermenzing 1:2 (1:2) – Nach der knappen Niederlage der gastgebenden SG hängt die Mannschaft von Trainerin Marinella Rito weiter im Tabellenkeller fest. Kurios: Alle drei Treffer fielen in den ersten 20 Minuten, danach hatten beide Mannschaften auf dem Kunstrasenplatz ihren Torhunger scheinbar gestillt. Mit einem Doppelschlag in der 12. und 13. Minute ging Untermenzing durch Viktoria Winter und Isabelle Pichlmaier mit 2:0 in Führung. In der 18. Minute gelang Madlen Hiereth der 1:2 Anschlusstreffer.

A-Klasse

FC Penzing – SV Adelshofen 1:1 (1:1) – In der ersten Halbzeit ging der Tabellenführer aus Adelshofen verdient in Führung. Sofia Huber knallte einen Freistoß an die Unterkante der Querstange, Lucia Nadler war zur Stelle und staubte ab. Auch die Gastgeberinnen kamen im Nachschuss zum 1:1-Ausgleich durch Sina Lehner. In der zweiten Halbzeit war Penzing klar stärker. Adelshofen fand nicht mehr ins Spiel. „Wir nehmen heute einen glücklichen Punkt mit“, meinte SVA-Trainer Michael Griebel nach dem Schlusspfiff.

TSV Königsdorf – SG Puchheim/Gröbenzell II 2:1 (1:0) – Bereits nach sieben Minuten lief die SG einem Rückstand hinterher, als Verena Steinbacher für den Tabellensiebten traf. Als dann auch noch Melanie Tremmel zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 2:0 für Königsdorf erhöhte, schien die Partie gelaufen. Spannend wurde es aber dann doch noch, als Clara Chinaka der 1:2-Anschlusstreffer gelang. Trotz weiterer Chancen blieb es aber bei der knappen Auswärtsniederlage für die SG.

FT Landsberg – SC Unterpfaffenhofen 6:0 (2:0) – Der Favorit, der Tabellenführer aus Landsberg, setzte sich gegen das schwächelnde Schlusslicht aus Unterpfaffenhofen souverän durch. Die Upfer Madl mit ihrem Trainer Maximilian Kaiser, die weiter mit großen Personalsorgen zu kämpfen haben, besaßen nicht den Hauch einer Chance. Landsbergs Lisa Hanke war mit fünf Treffern die überragende Akteurin auf dem Platz. Teresa Bundscherer steuerte zwischendurch den Treffer zum 4:0 bei.

SG GW Gröbenzell/SV Lochhausen – RW Überacker III 3:2 (2:2) – Zweimal ging die Elf von RW-Trainer Florian Fleischhauer in Führung. Doch am Ende stand die 3. Mannschaft aus Überacker mit leeren Händen da. Nach einem Eckstoß ging Überacker durch Sabine Ostermeier in Führung. Doch schon wenig später glichen die Gastgeberinnen aus. Katharina Hanke besorgte die erneute Führung für die Rot-Weißen, wieder nach einem Eckstoß. Doch noch vor der Pause kam GW zum 2:2-Ausgleich. Beide Mannschaften hatten sich schon mit der Punkteteilung angefreundet, da fiel doch noch der späte Siegtreffer für die Gastgeberinnen. (Dieter Metzler)