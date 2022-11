Frauenfußball kompakt: Puchheim gerät in Rott unter die Räder Überacker triumphiert im Spitzenspiel

Gleich in mehreren Frauen-Ligen mit Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck hat es einen Wechsel an der Spitze gegeben.

Landkreis – Überacker hat sich die Tabellenführung im Spitzenspiel gegen die ungeschlagene Elf aus Eching zurückerobert. Puchheim kam derweil beim neuen Bezirksliga-Tabellenführer unter die Räder.

Bezirksoberliga

RW Überacker - TSV Eching 2:0 (1:0) – Im Spitzenspiel gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer aus Eching behielt der ärgste Verfolger aus Überacker die Nerven. „Wir hatten etwas gut zu machen nach den letzten zwei Ergebnissen“, meinte Trainer Andreas Fasching. Bis die RW-Frauen ein Mittel gegen das Pressing der Gäste fanden, war eine gute Viertelstunde vergangen. Zur Matchwinnerin avancierte die zweifache Torschützin Carolin Koston, die in der 30. und 50. Minute nicht zu stoppen war. Johanna Draude hatte kurz vor der Pause Pech mit einem Innenpfostentreffer. Nach dem 2:0 zog sich RW in die Defensive zurück und verteidigte den Vorsprung. Eching hatte nun mehr vom Spiel. Die beste Chance zum Anschlusstreffer vereitelte Torfrau Isabella Gimmy, die den von ihr verursachten Elfmeter anschließend parierte. Eine starke Leistung attestierte Fasching dem Schiri Tobias Brendel (FC Eichenau).

Bezirksliga

TSV Rott - FC Puchheim 6:2 (2:1) – Puchheims Trainer Sascha Widemann schickte die gleiche Mannschaft aufs Feld wie vor einer Woche gegen Pöcking. Da siegte die FCP-Frauen 7:0. „Der heutige Gegner war keinen Deut besser als Pöcking vor einer Woche“, suchte Widemann nach Erklärungen für die 2:6-Pleite. „Wir waren einfach nicht auf dem Platz. Die Gastgeber waren nicht extrem gut, wir waren nur extrem schlecht.“ Die Treffer für Puchheim erzielten Alina Serter (10.) und Stefanie Fiedler (61.).

Kreisliga

SC Unterpfaffenhofen - SC Gröbenzell 0:2 (0:2) – Wer schafft den Sprung unter die ersten drei, der SCU oder der SCG? Das war die Frage vor dem Kreisliga-Derby. Volkmar Zborowski sprach nach dem 0:2 von einem glücklichen Sieg für die Elf von Gröbenzells Trainer Stephan Franke. Begünstigt durch einen Schnitzer von Torfrau Tiffany Wildfeuer gingen die Gäste früh in Führung. Laura Heilmann konnte nach einem Eckstoß den Vorsprung auf 2:0 ausbauen. In der letzten Viertelstunde gelang es Gröbenzell nicht, weitere Treffer zu erzielen, obwohl die nach einer Verletzung einer Spielerin und ohne Ersatz angetretenen SCU-Elf Nur noch zu zehnt auf dem Platz stand.

Kreisklasse

SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth - SG Eglfing 5:0 (4:0) – Die Dreier-Spielgemeinschaft erteilte der Zweier-SG aus dem Weilheimer Landkreis eine Lehrstunde – auch dank einer überragenden Lisa Schmölzl. Die Torjägerin erzielte alle fünf Treffer, darunter einen Hattrick innerhalb von 18 Minuten. „Das Ergebnis spiegelt längst nicht die Überlegenheit wieder“, meinte Trainer Georg Sigl. „Der Sieg hätte noch weitaus höher ausfallen können.“ Besonders freute sich Sigl auch darüber, dass Theresa Wendler nach vier Jahren und zwei Schwangerschaften ein glänzendes Comeback im Tor der Dreier-SG feiern konnte.

SG Farchant - RW Überacker II 5:2 (1:2) – Mit einem Blitzstart brachte Maria Libal die Rot-Weißen nach zwei Minuten mit einem Schuss ins Kreuzeck in Führung. Nach dem Ausgleich gingen die Gäste erneut in Führung durch Marie-Sophie Gotzler. Die Gastgeber kamen giftiger aus der Kabine, Überacker dagegen brach komplett ein. Sehr schnell drehte Garmisch den Spieß um. „Wir waren in den zweiten 45 Minuten einfach zu schlecht“, sagte Libal.

A-Klasse

SC Huglfing II - SV Adelshofen 1:4 (1:1) – Die erste Halbzeit war miserabel, meinte Adelshofens Trainer Michael Griebel. Mit einem Distanzschuss gelang Alena Teschke kurz vor dem Seitenwechsel das 1:1. Nach der Pause kehrte Adelshofen wie verwandelt auf den Platz zurück. Spielerisch und läuferisch den Gastgebern überlegen fuhr der SVA einen ungefährdeten Sieg ein. Wicki Steber, Teschke und nochmals Steber markierten die Tore. (Dieter Metzler)