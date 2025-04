Frauenfußball kompakt: „Mehr Krampf als Kampf“ – Lokalderby endet unentschieden

SG Vierkirchen/Hebertshausen - SG Puchheim/Gröbenzell 4:6 (3:3) – Tore am Fließband gab es beim Spiel der beiden Spielgemeinschaften. Einmal führten die Gastgeberinnen, dann die Gäste, letztlich mit dem besseren Ende für die Mannschaft aus dem Brucker Landkreis. Die FCP-Frauen gingen durch Madlen Hiereth mit 1:0 in Führung. Dann drehte Vierkirchen mit einem Doppelpack von Antonia Frank den Spieß um. Nadine Bals und erneut Hiereth sorgten wieder für die Puchheimer Führung. Durch den dritten Treffer von Frank wurden die Seiten beim Stande von 3:3 gewechselt. Und auch im zweiten Durchgang spielten beide Teams mit offenem Visier. Erneut brachte Frank wiederum Vierkirchen mit 4:3 in Führung. Das war es dann aber für die Gastgeberinnen. Durch einen Doppelpack von Florentine Mazreku und Trainertochter Catlyn Franke war die Partie endgültig entschieden.

RW Überacker II – SG Wildenroth/Aich/Aufkirchen 1:1 (1:0) – Insgesamt war es ein Derby, in dem Kampf Trumpf war. Die erste Hälfte gehörte Überacker, die zweite den Gästen. Sabine Ostermeier hatte die RW-Frauen bereits nach zwei Minuten in Führung gebracht, Angelika Schuster gelang Mitte der zweiten Halbzeit der insgesamt gerechte 1:1-Ausgleich. „Wir haben in den zweiten 45 Minuten den Faden verloren. Am Ende war es , urteilte RW-Trainer Maximilian Libal. „Wir hatten nach dem Ausgleich die Chance, das Spiel noch zu drehen“, meinte SG-Trainer Jürgen Schamberger. Überhaupt nicht einverstanden war er derweil mit der Zehn-Minuten-Zeitstrafe gegen RW-Spielerin Lisa Schmid. „Das war eine klare Notbremse, da gibt es nur eine Entscheidung: die Rote Karte. Oder gelten bei den Frauen andere Regeln als im Männer-Fußball?“

A-Klasse

SG Puchheim/Gröbenzell II – FC Penzing 1:2 (0:0) – Der Anschlusstreffer von Annika Schmid kam zu spät, um zumindest noch eine Punkteteilung zu schaffen. Nach torloser erster Halbzeit ging der Tabellennachbar durch Treffer von Johanna Teichert und Lilli Lehner mit 2:0 in Führung. Mit einem Sieg wäre die SG auf Rang drei und damit auf einen direkten Aufstiegsplatz vorgerückt, den nun der Lokalrivale Grün-Weiß/SV Lochhausen innehat.

SC Unterpfaffenhofen – SV Hohenfurch 2:3 (1:1) – Ein Remis wäre verdient gewesen, meinte SCU-Coach Maximilian Kaiser nach der knappen Heimniederlage gegen den Tabellensechsten. Den frühen Rückstand konnte Dilara Cellek noch zum 1:1 ausgleichen. Aber nach dem Wiederanpfiff gerieten die Upfer Madl durch Tore von Andrea Megele und Magdalena Hentschke mit 1:3 in Rückstand. In der dreiminütigen Nachspielzeit gelang der Kaiser-Truppe nur noch der 2:3-Anschlusstreffer durch Irmela Keyserlingk.

SV Adelshofen – SG FT Landsberg 4:1 (1:1) – „Wir haben die Tabellenführung übernommen“, jubelte Adelshofens Trainer Michael Griebel nach dem überzeugenden Sieg gegen den Tabellenzweiten FT Landsberg. Zunächst musste die Griebel-Elf allerdings einen Rückstand einstecken. Doch die gefürchteten Freistöße von SVA-Stürmerin Sofia Huber hatten sich bis Landsberg noch nicht herumgesprochen. Ein Freistoß aus 20 und einer aus 27 Metern brachten Adelshofen auf die Siegerstraße. Lea Adelhoch erzielte das 3:1, und Frederike Zirkel machte mit dem vierten Treffer den Deckel drauf. (Dieter Metzler)