Frauenfußball kompakt: Hohe Niederlagen für Unterpfaffenhofen und Überacker Alina Serter trifft dreifach bei Puchheims Kantersieg

Tore satt bekamen die Zuschauer am Wochenende in den Spielen der Frauen-Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck zu sehen.

Landkreis – Zwei Landkreisderbys standen an Wochenende auf dem Spielplan. Erstmals in der Kreisklasse trafen die Dreier-SG aus Aich/Aufkirchen und Wildenroth und Überacker aufeinander und in der A-Klasse die Grün-Weißen aus Gröbenzell auf den SV Adelshofen.

Bezirksoberliga

TSV Neuried - RW Überacker 6:0 (2:0) – „Wir haben Neuried mindestens vier, wenn nicht gar fünf Treffer geschenkt“, meinte RW-Trainer Andreas Fasching nach der zweiten Saisonniederlage. Pech hatte Melanie Flinspach mit einem Lattentreffer nach dem 0:1. Und wenn sich Clara Vollrath bei einem Foul im Strafraum an ihr etwas cleverer angestellt hätte, hätte sie auch den fälligen Elfmeter bekommen, so Fasching. Im Fallen traf sie so nur das Toraußennetz. „Eine dennoch verdiente Niederlage. Aber dass wir gar keinen Treffer erzählen, das war schon bitter“, meinte Fasching, der aber seiner jungen Aufsteiger-Elf keinen Vorwurf machte. „Wir versuchen, es im nächsten Spiel besser zu machen. Diese Schwankungen sind doch normal bei einer jungen Mannschaft. Wichtig ist, dass wir daraus lernen.“ Die Tore für Neuried erzielten Erin Aboelnour (3), Selvije Maloku (2) und Cäcilia Detsch.

Bezirksliga

FC Puchheim - SC Pöcking 7:0 (4:0) – Als standesgemäß könne man das Ergebnis gegen den Tabellenvorletzten letztlich bezeichnen, sagt Puchheims Coach Sascha Widemann. Er musste dabei gleich sechs Stammkräfte ersetzten. Teilweise mussten Spielerinnen auch auf ungewohnten Positionen spielen, so zum Beispiel Torjägerin Verena Huber, die seit einigen Partien in der Abwehr aushilft. Großen Anteil am Sieg hatte die dreifache Torschützin Alina Serter. Die restlichen Treffer steuerten Lena Greiner, Stephanie Fiedler (2) und Florentine Mazreku bei. Nach dem 2:0 habe seine Elf aber Glück gehabt, meinte Widemann, da vergab Pöcking zwei hundertprozentige Torchancen.

Kreisliga

SG Issing - SC Unterpfaffenhofen 6:0 (3:0) – Chancenlos waren die Upfer Madl beim ungeschlagenen Tabellenführer, der in Augen von SCU-Trainer Volkmar Zborowski auch noch sehr robust zur Sache ging. „Leider hat der Schiri vieles durchgehen lassen“, so Zborowski. Völlig abgemeldet wurde von Issing Unterpfaffenhofens Torjägerin Selina Bruckner. „Ein schwarzer Tag für uns, der uns aber nicht umbringt“, so Zborowski.

SC Gröbenzell - TSV Gilching II 2:5 (1:2) – Die SCG-Frauen erwischten einen rabenschwarzen Tag. Zu allem Leidwesen musste auch noch nach wenigen Minuten Torhüterin Sandra Kromes verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Den 0:1-Rückstand konnte Elena Vogg zwar noch egalisieren, aber noch vor der Pause ging Gilching erneut in Führung. Während im zweiten Durchgang die Gäste aus dem Nachbarlandkreis beim Abschluss mehr Glück hatten, gelang der Elf von Trainer Stephan Franke nicht mehr viel. Zwar war zum zweiten Durchgang Kromes wieder ins Tor zurückgekehrt, und Madlen Hiereth erzielte mit einem beherzten 30 Meterschuss das zwischenzeitliche 2:4. Mehr war aber diesmal nicht drin für die SCG-Frauen.

Kreisklasse

SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth - RW Überacker 1:2 (1:2) – Das erste Derby zwischen den beiden Aufsteigern endete mit einem glücklichen 2:1-Sieg für die Elf von RW-Trainer Maximilian Libal. In den Augen von SG-Trainer Georg Sigl allerdings ein unverdienter Erfolg, denn sein Team war vor allem im zweiten Durchgang die stärkere Elf auf dem Platz. Sie bissen sich aber an der RW-Abwehr und an Torhüterin Michaela Strauß die Zähne aus. „Ein hart erkämpfter und glücklicher Sieg meiner Mädels“, sagte Libal nach dem Schlusspfiff, während Sigl meinte: „Meinen Mädels kann ich keinen Vorwurf machen. Sie waren in den zweiten 45 Minuten überlegen. Aber leider konnten sie daraus kein Kapital schlagen.“

A-Klasse

SV Adelshofen - GW Gröbenzell 0:2 (0:0) – Die beiden bisher ohne Niederlage dastehenden Mannschaften zogen immerhin 60 Zuschauer an. Während Adelshofen defensiver eingestellt war, stellten die GW-Frauen mehr ihre Offensivstärke unter Beweis. So war es nicht verwunderlich, dass die Grün-Weißen von Trainer Tillmann Engelke auch verdientermaßen die Tore erzielten. Fjolla Krasniqi und Emma Schneider waren für die Gäste erfolgreich. „Es war ein intensives Spiel von beiden Seiten. Uns fehlte es heute an der Durchschlagskraft“, so SVA-Trainer Michael Griebel, der den Sieg der Gäste neidlos anerkannte. (Dieter Metzler)