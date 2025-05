Frauenfußball kompakt: Für RW Überacker ist der Aufstieg jetzt zum Greifen nah

Landkreis – Erste Entscheidungen sind bereits gefallen: So kehrt der SV Adelshofen in die Kreisklasse zurück. Ob das Team von Trainer Michael Griebel auch die Meisterschale gewinnt, ist noch nicht in trockenen Tüchern.

SG Puchheim/Gröbenzell – TSV Rott/Lech 2:0 (1:0) – Doppeltorschützin Catlyn Franke sorgte mit ihren Treffern in der 30. und der 90. Minute endlich wieder für ein Erfolgserlebnis für das Team von Trainerin Marinella Rito. Beide Treffer erzielten die Gastgeberinnen vom Punkt aus. Durch den Heimdreier konnte die SG den TSV Rott vom achten Tabellenplatz verdrängen.

Kreisliga

SG Isarwinkel – RW Überacker II 2:2 (1:1) – Dank zweier Tore von Trainertochter Maria Libal machten die Rot-Weißen bei der Spielgemeinschaft am Freitagabend auf dem Kunstrasenplatz in Lenggries zweimal einen Rückstand wett und brachten so einen Auswärtspunkt mit nach Überacker. „Wir wollten auch dem Tabellenzweiten beweisen, dass wir für jeden Gegner unangenehm sein können“, so Trainer Maximilian Libal. „Die Mannschaft hat sich trotz des zweimaligen Rückstands nie aufgegeben“, lobte Libal vor allem die kämpferische Einstellung seiner Mädels.

SG Farchant/Garmisch – SG Wildenroth/Aich/Aufkirchen 3:0 (1:0) – Die weite Fahrt am Samstagabend hätte sich die Dreier-SG aus dem Landkreis schenken können. Denn die von Jürgen Schamberger trainierte Elf kehrte mit einer 0:3 Niederlage zurück. Dabei hätte die Landkreis-SG ihren guten dritten Tabellenplatz mit einem Auswärtsdreier festigen, vor allem aber den Abstand gegen das Verfolgerfeld vergrößern können. Die Gastgeberinnen Veronika Kammermeier und Selina Eichhorn sorgten im ersten Durchgang für einen Vorsprung. Eichhorn machte dann bereits kurz nach dem Wiederanpfiff mit ihrem zweiten Treffer in dem Spiel den Sack zu.

A-Klasse

TSV Königsdorf – SV Adelshofen 2:6 (0:1) – Bevor Viktoria Steber den längst überfälligen Führungstreffer für den SVA beim Vorletzten erzielte, hatte sie schon zweimal das 1:0 auf dem Fuß. Die bereits als Aufsteiger feststehende Elf von Adelshofens Trainer Michael Griebel erledigte beim Vorletzten ihre Hausaufgaben im zweiten Durchgang dann noch souveräner. Lucia Nadler und Michaela Beinhofer erhöhten auf 3:0, und nach dem 3:1 der Gastgeber gelang Ramona Schneller innerhalb von acht Minuten ein lupenreiner Hattrick. Den Schlusspunkt setzte Königsdorf zum 2:6-Endstand.

SG Puchheim/Gröbenzell II – SC Unterpfaffenhofen 1:2 (0:0) – Die Upfer Madl können noch gewinnen. „Wir sind hinten kompakt gestanden und haben nur wenig zugelassen“, lobte Coach Maximilian Kaiser. Nach einem von SCU-Torhüterin Nadine Etienne abgewehrten Elfer wurden die Seiten torlos gewechselt. „Wir haben mit einzelnen Nadelstichen Konter gesetzt, was aber im ersten Durchgang noch nicht vom Erfolg gekrönt wurde“, so Kaiser. In der zweiten Halbzeit lief’s dann besser. Nach einem Eigentor von Selina Franke und einem Kopfballtor von Franziska Kern war das Derby zugunsten der Upfer Madl entschieden. Der Anschlusstreffer von Sarah Dietel kam zu spät, um daran noch etwas zu ändern.

SG Landsberg – RW Überacker III 8:0 (4:0) – Eine Lehrstunde erlebte die Dritte aus Überacker beim Tabellendritten in Landsberg. „Landsberg war von der ersten Minute an spielbestimmend“, berichtete RW-Trainer Florian Fleischhauer. „Da bestand ein Klassenunterschied. Wir wünschen der Mannschaft viel Erfolg in der Kreisklasse in der neuen Saison.“ Aus der A-Klasse steigen drei Mannschaften direkt auf. (Dieter Metzler)