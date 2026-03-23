Frauenfußball kompakt: Die SG Ascherbach rettet nur ein Remis beim Tabellenvorletzten

Die Fußballerinnen der SG Ascherbach (lila Trikots) im Spiel gegen den TSV neuried (in Weiß). – Foto: Dagmar Rutt

Die SG Ascherbach verpasste den Anschluss ans Mittelfeld. Unterpfaffenhofen kassierte eine deutliche 0:9-Niederlage in Holzkirchen.

Licht und Schatten bei den Fußballerinnen aus dem Landkreis: Die SG Ascherbach holte in der Bezirksliga nur einen Punkt beim Tabellenvorletzten, die zweite Mannschaft gewann dagegen spät in Hohenfurch. In der A-Klasse untermauerte die SG Gröbenzell/Lochhausen ihre Aufstiegsambitionen, während Unterpfaffenhofen in Holzkirchen klar unterlag. Kreisliga und Kreisklasse sind derweil noch gar nicht aus der Winterpause gestartet.

Bezirksliga

TSV Neuried – SG Ascherbach 1:1 (0:0) – Beim Tabellenvorletzten in Neuried kam die SG Ascherbach nicht über ein 1:1 hinaus. Damit ließ die Mannschaft von Trainerin Marinella Rito den Anschluss ans sichere Mittelfeld etwas abreißen. Beide Tore fielen erst in der Schlussphase: Cäcilia Detsch brachte Neuried in der 72. Minute in Führung, acht Minuten später glich Christine Gerlach zum 1:1 aus und rettete der SG zumindest einen Punkt.

A-Klasse

RW Überacker III – SG GW Gröbenzell/Lochhausen 1:4 (1:2) – Lea Schweiger sorgte kurz vor der Pause zumindest für den Ehrentreffer der dritten Mannschaft von Rot-Weiß. Die SG Gröbenzell/Lochhausen war durch zwei frühe Tore in der 10. und 15. Minute mit 2:0 in Führung gegangen und machte den Sieg in der letzten Viertelstunde mit zwei weiteren Treffern endgültig klar. Während die Gäste damit ihre Aufstiegsambitionen untermauerten, rangiert die Mannschaft von Überackers Trainer Florian Fleischhauer auf dem drittletzten Tabellenplatz.

TuS Holzkirchen – SC Unterpfaffenhofen 9:0 (5:0) – Böse unter die Räder kamen die Upfer Madl beim Tabellenfünften in Holzkirchen. TuS-Torjägerin Anna Plöckl schoss die SCU-Elf mit vier Treffern nahezu im Alleingang ab. „Wir waren von der ersten Minute an chancenlos“, berichtete SCU-Coach Maximilian Kaiser. „Mehr gibt’s da heute leider nicht zu sagen.“

SV Hohenfurch – SG Ascherbach II 2:3 (0:1) – Sekunden vor dem Pausenpfiff gingen die Gäste durch Amelie Jouaux in Führung. Die gleiche Spielerin erhöhte eine Viertelstunde vor Schluss auf 2:0 und sorgte damit scheinbar für die Vorentscheidung. Doch Hohenfurch kam noch einmal zurück: Leni Gistl und Hannah Heinrich glichen zum 2:2 aus. Zur Freude von Trainerin Christine Gerlach gelang Nora Liebich aber neun Minuten vor dem Abpfiff noch der 3:2-Siegtreffer.

SG Puch/Biburg/Olching – SV Fuchstal 0:5 (0:4) – Die neugegründete Dreier-SG sammelt weiter Erfahrungen. Gegen den Tabellenführer verkaufte sich die Mannschaft von Trainerin Marlena Schmidt ordentlich, konnte die vier Gegentore bis zur Pause aber nicht verhindern. Im zweiten Durchgang nahmen die Gäste etwas Tempo heraus und erzielten nur noch einen weiteren Treffer. (Dieter Metzler)