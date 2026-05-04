Frauenfußball kompakt: Adelshofen bleibt heuer auch im dritten Spiel ungeschlagen Überacker III und SG Wildenroth feiern Kantersiege von Dieter Metzler · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Frauen von RW Überacker III (weiße Trikots) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen. – Foto: Dieter Metzler

Drei Teams aus dem Landkreis feiern klare Siege im Frauenfußball. Doch die Upfer Madl kassieren wegen Kaderproblemen eine Niederlage.

Licht und Schatten für die Frauenfußball-Teams aus dem Landkreis: Während die SG Wildenroth/Aich, Adelshofen und RW Überacker III klare Siege feierten, lief es für die Upfer Madl weniger erfreulich: Wegen Kaderproblemen mussten sie in Fuchstal absagen. Die Partie wird als Niederlage gewertet. Bezirksliga Gestern, 17:00 Uhr SG Puchheim / Gröbenzell SG Puchheim MTV Dießen am Ammersee MTV Dießen 2 1 Abpfiff SG Ascherbach – MTV Dießen 2:1 (0:0) – Mit einem knappen, aber verdienten Heimsieg hat die SG Ascherbach ihren sicheren Platz im Mittelfeld behauptet. Nach torloser erster Halbzeit ging der Tabellenvierte vom Ammersee durch Sabrina Rapp in Führung. Doch Madlen Hiereth drehte die Partie mit zwei Treffern noch zugunsten der Gastgeberinnen.

Kreisliga

RW Überacker II – FC Real Kreuth 1:1 (1:1) – Torarm verlief das Kellerduell zwischen den Rot-Weißen und den Gästen aus dem Kreis Miesbach nur auf den ersten Blick. Beide Mannschaften kamen zunächst zu guten Möglichkeiten, ehe Lucie Hörth Kreuth in Führung brachte. Überacker ließ sich davon nicht beeindrucken und glich durch Sunniva Schiller aus. Im zweiten Durchgang war die Mannschaft von Trainer Maximilian Libal klar überlegen, ließ aber beste Chancen liegen. Auf der anderen Seite rettete Torfrau Ruth Jäger mehrfach stark. Die beste Möglichkeit zum Siegtreffer vergab kurz vor Schluss Maria Libal. „Wir sind letztlich froh, dass wir unsere Niederlagenserie stoppen konnten. Alles in allem ein gerechtes Unentschieden“, sagte der RW-Coach.

SG Wildenroth/Aich – SG Farchant/Garmisch 5:0 (2:0) – Das Ergebnis entsprach den Kräfteverhältnissen. „Wir waren von der ersten Minute an überlegen und hätten noch mehr Tore erzielen können“, sagte Trainer Jürgen Schamberger. Alexandra De Lucia brachte die SG mit einem Freistoß in Führung, zehn Minuten später erhöhte Lina Appelt. Nach gut einer Stunde schraubten Theresa Lachermeier und erneut Appelt das Ergebnis auf 4:0. Den Schlusspunkt setzte Sydney Throm mit einer sehenswerten Einzelaktion. Kreisklasse

SV Adelshofen – SG Bichl/Penzberg 3:0 (1:0) – Als etwas zu hoch stufte Adelshofens Trainer Michael Griebel den Sieg seiner Mannschaft ein. Die Gäste scheiterten zweimal am Aluminium, zudem zeigte Torfrau Alexandria Löwe eine starke Parade. Die Treffer für den einzigen Kreisklassisten aus dem Landkreis erzielten Sophie Vogt früh in der Partie sowie nach der Pause Lucia Rösler und Lena Holzmüller. A-Klasse

RW Überacker III – TSV Hechendorf 7:2 (6:0) – Mit einem Kantersieg hielt RW Überacker III die Gäste auf Distanz und behauptete Rang acht. Die Gastgeberinnen legten von Beginn an los und wurden schon in der 3. Minute belohnt. Hechendorf fand überhaupt nicht ins Spiel. Katharina Hanke, Johanna Schartl mit zwei Treffern und Jessica Matschke sorgten schon nach einer Viertelstunde für ein 4:0. Bis zur Pause erhöhten Lisa Walter und erneut Schartl auf 6:0. Nach dem 7:0 durch Hanke nahmen die Rot-Weißen das Tempo etwas heraus, sodass Susanne Muggenthal und Lara Brandes das Ergebnis für Hechendorf noch freundlicher gestalten konnten.

SG GW Gröbenzell/Lochhausen – SG Ascherbach II 4:1 (1:0) – Mit einem klaren Derby-Sieg hielt die SG GW Gröbenzell/Lochhausen den Kontakt zum Tabellendritten, der zum direkten Aufstieg berechtigt. Die Gastgeberinnen brauchten allerdings etwas, um in Schwung zu kommen. Erst kurz vor der Pause gelang das 1:0. Das wurde von den Gästen kurz nach Wiederanpfiff prompt ausgeglichen. Doch in der Folge rissen die Favoritinnen in Grün-Weiß die Partie mit drei Toren noch an sich.