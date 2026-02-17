Frauenfußball in Neersen: Steht Niersia vor einer neuen Blütezeit? Die Frauenmannschaft von Niersia Neersen hat aus der jüngeren Vergangenheit nicht nur Positives zu erzählen: Abstieg, Neuformierung und Trainerwechsel. Jetzt soll es wieder bergauf gehen. von Linus Bien · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Sascha Bender spricht über die Entwicklungen im Frauenfußball – Foto: Dennis Clar

Lange war die Frauenmannschaft von Niersia Neersen ein absoluter Stammgast in der Bezirksliga, ehe sie sich in der Saison 2019/20 zurückzog und zur Spielzeit 2022/23 in der Kreisliga neu formierte. Trainer und Vorstandsmitglied Sascha Bender spricht mit FuPa Niederrhein über seine persönliche Motivation, die Erfahrungen aus der Vergangenheit und die Ziele für den Verein.

>>> Hier kommt ihr zum Kader von Niersia Neersen Du selbst bist schon seit knapp zehn Jahren im Verein aktiv – was hat dich motiviert die Trainerposition in eurer Frauenabteilungen zu übernehmen? Bender: „Ich selber habe sehr lange in diesem Verein Fußball gespielt und wenn mal Not in einer der Herrenmannschaften ist, werde ich es auch weiterhin tun, sofern die Zeit es zulässt. Aber aufgrund von mehreren Handoperationen war das Thema Fußball spielen erstmal nicht möglich. Die Damenmannschaft hatte in der Saison 2023/24 dann ein Trainerproblem, weil der Trainer zu dem Zeitpunkt nicht mit der Mannschaft harmoniert hat und er daraufhin zurückgetreten ist. Dann haben Tim Hollenbenders und ich das ganze erstmal übernommen, damit der Trainings- und Spielbetrieb weiterhin aufrecht erhalten bleiben konnte. Ich konnte dem Verein so zumindest etwas zurückgeben und dafür sorgen, dass die Frauenmannschaft weiterhin aktiv bei uns im Verein sein kann. Zur Saison 2024/25 haben wir uns dann entschieden, dass ich weiter mache als Trainer, weil wir zusammen eine gute und starke Einheit geworden sind. Uns kam dabei die Umstellung von 11er auf 9er Mannschaft sehr entgegen.“ Übernommen hattest du dann ja in einer sehr schwierigen Phase und du hast die vergangene Saison ohne einen Sieg beendet. Wie hast du dich und wie hat sich die Mannschaft so verändern können, dass es in der aktuellen Spielzeit vergleichsweise viel besser läuft? Bender: „Die Anfangszeit war sportlich sehr schwierig, weil wir einen Kader von 13 aktiven Spielerinnen hatten. Es war klar, dass es so auf Dauer sehr schwierig werden wird eine Damenmannschaft im Verein zu halten. Was man hier allerdings hervorheben muss, dass es sich nur auf das sportliche bezieht, denn die Stimmung in der Mannschaft und dieser Zusammenhalt war sehr viel größer als man von außen denkt. Ich bin daraufhin auf die Suche gegangen, damit unser Kader größer wird, was uns zur Saison 2024/25 schon gelungen ist und der Grundstein für die aktuelle Saison 2025/26 war. Wir haben weitere Spielerinnen dazu bekommen, weil viel Mundpropaganda betrieben wurde und es sich rumspricht, dass bei uns mittlerweile ein größerer Kader vorhanden ist. Dadurch wird jede Spielerin stärker und lernt dazu. Aber auch ich lerne stetig dazu. Ich habe bisher keinen Trainerschein oder ähnliches gemacht, sondern bin zu dem Zeitpunkt freiwillig ins kalte Wasser gesprungen und hätte auch ehrlicherweise niemals damit gerechnet, dass wir einmal einen so großen Kader haben werden. Seit ein paar Wochen habe ich nun auch einen Co-Trainer an meiner Seite (Michael Soulis), der mir sehr hilft und mich bei allen Sachen unterstützt. Das macht die Aufgabe für mich nochmal einfacher, weil man dann auch mal spezieller auf Fehler im Training eingehen kann. Ohne ihn wäre das auch nicht möglich, weil das Trainingsniveau aller Spielerinnen sonst immer leiden würde.“

Eigentlich ist eure Frauenmannschaft lange Stammgast in der Bezirksliga gewesen. Durch den Rückzug 2019/20 seid ihr dann zwangsweise in die Kreisliga abgestiegen. Mit was für Zielen und Ambitionen trainierst du dein Team – soll der Aufstieg langfristig manifestiert werden? Bender: „Bis zur Saison 2019/2020 waren wir in der Bezirksliga. Doch dann kam ein kleiner Bruch und wir hatten ein paar Jahre gar keine Frauenabteilung im Verein. Das Ganze wurde dann von unserem 1. Vorsitzenden Tim Hollenbenders und dem damaligen Trainer der ersten Herrenmannschaft Sebastian Schinkels in die Hand genommen, sodass die Damenmannschaft auch einen Trainer hatte. Als der Trainer dann allerdings den Verein gewechselt hat, stand die Mannschaft wieder ohne Trainer da und wir mussten uns neu aufbauen. Unser Ziel ist es, dass wir uns in den nächsten Jahren stetig weiterentwickeln, damit jede Spielerin und jeder Trainer besser wird. Wenn diese Punkte gegeben sind, dann können wir schauen, was vielleicht irgendwann einmal möglich sein wird. Die Spielerinnen hätten sich ein solches Erfolgserlebnis aufgrund des starken Zusammenhaltes in der schwierigen Zeit auf jeden Fall mehr als verdient!“ Ihr scheint jetzt wieder in ruhigerem Gewässer unterwegs zu sein – wie planst du den Frauenfußball generell im Verein weiterzuentwickeln? Bender: „Unser Ziel zur kommenden Saison 2026/27 wird sein, dass wir versuchen werden unsere Frauenabteilung zu erweitern. Wir wollen versuchen eine Frauenjugend aufzubauen. Wir sammeln hier gerade Ideen und versuchen diese dann im Frühjahr umzusetzen, damit wir auch unsere eigene Zukunft im Verein sichern. Das ist sehr ambitioniert und gerade mit anderen Vereinen in der Umgebung etwas schwierig, aber aufgrund der aktuellen Situation rund um die 1. Damenmannschaft und den allgemeine Hype im Frauenfußball, könnte das genau der richtige Zeitpunkt sein, damit wir als Verein noch weiter in dieser Abteilung wachsen können. Hier können wir auch bereits auf die Hilfe der Spielerinnen zählen, denn sie wollen uns bei dieser Umsetzung so gut es geht unterstützen, denn wir hätten am Ende alle etwas davon und das ist unser Ziel.“