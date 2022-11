Frauenfußball in FFB: Puchheim meldet sich mit sechs Toren zurück - SCU geht unter Gröbenzell zurück an Spitze

So., 06.11.2022, 17:00 Uhr

FC Puchheim SC Huglfing 4:1 (1:1) – Einen deutlichen Sieg feierte die Elf von Trainer Sascha Widemann gegen Huglfing. Zwar geriet seine Mannschaft erst einmal in Rückstand (10.), aber Alina Serter sorgte zwölf Minuten später für den 1:1-Ausgleich. Während die ersten 45 Minuten recht ausgeglichen verliefen, waren die Gastgeberinnen im zweiten Durchgang das klar bessere Team. Vor allem Alina Serter war in Torlaune und erzielte gleich nach dem Wiederanpfiff das 2:1 für den FCP. „Kurios“, meinte Coach Widemann, denn Anstoß hatte Huglfing, verlor aber sogleich den Ball und 20 Sekunden später klingelte es. eine Minute später netzte Serter erneut ein zum 3:1. Den Schlusspunkt setzte Stefanie Fiedler mit dem Tor zum 4:1-Endstand.

So., 06.11.2022, 17:00 Uhr

So., 06.11.2022, 17:00 Uhr

GW Gröbenzell - FSV Höhenrain II 6:1 (4:0) – Der Liga-Neuling ist zurück an der Tabellenspitze. Gröbenzell legte los wie die Feuerwehr und ging früh durch Emma Schneider in Führung. Von der Strafraumgrenze erzielte Susi Hisdorf mit einem Schuss in den Winkel das 2:0. Fjolla Krasniqi erhöhte auf 3:0 und als Jana Kaltenberger kurz vor der Pause noch das 4:0 gelang, war die Partie quasi entschieden. Jule Vorwerk und Schneider mit ihrem zweiten Tor machten das halbe Dutzend voll. Nach einem Eckstoß gelang den Gästen der Ehrentreffer. dm