Frauenfußball im Mittelpunkt der Schlehengäuhalle

Am Samstag, 24. Januar 2026, wird die Schlehengäuhalle in Gechingen zur Bühne für ein umfangreiches Frauen-Hallenturnier. Die Sportfreunde Gechingen empfangen zehn Mannschaften aus der Region, aufgeteilt in zwei Fünfergruppen, mit anschließender K.-o.-Phase bis tief in den Abend. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie, ein klar strukturierter Modus und ein kompletter Finalblock garantieren einen Turniertag, der sportlichen Anspruch, Emotionen und Durchhaltevermögen vereint.

Der Modus: Gruppen und K.-o.-Runde Gespielt wird zunächst in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften. Jede Mannschaft bestreitet vier Gruppenspiele, bevor die Platzierungen über den Einzug in die Viertelfinals entscheiden. Anschließend folgen Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale. Dieser Modus verlangt Konstanz in der Vorrunde und Nervenstärke in den Entscheidungsspielen.

Gruppe B mit Gastgeberfokus Die Gruppe B besteht aus dem SV Unterjesingen, dem TSV Münchingen II, der SG Neubulach/Schönbronn, der Spvgg Berneck-Zwerenberg und den Sportfreunden Gechingen. Der Gastgeber steht damit früh im Mittelpunkt und bestreitet mehrere Schlüsselspiele vor heimischer Kulisse. Auch hier sorgt die Ausgeglichenheit des Feldes für eine enge Ausgangslage.

Gruppe A mit großer Bandbreite In der Gruppe A treffen die Sportvg Feuerbach, der TSV Münchingen, der SV Oberreichenbach, der SSV Walddorf und der VfL Herrenberg II aufeinander. Diese Gruppe vereint unterschiedliche Vereinsstrukturen und Spielstile. Jeder Punkt kann hier über die Platzierung entscheiden, denn nur ein Teil des Feldes erreicht die K.-o.-Runde.

Ein früher Start ohne Schonfrist

Der Turnierauftakt erfolgt um 16 Uhr mit dem ersten Gruppenspiel. In der Folge reihen sich die Begegnungen im festen Rhythmus aneinander. Lange Pausen gibt es kaum, was die körperliche und mentale Belastung kontinuierlich erhöht. Gerade in der Halle können sich frühe Ergebnisse wie ein roter Faden durch den restlichen Turnierverlauf ziehen.

Zwölf Minuten als Prüfstein

Die Spielzeit von zwölf Minuten erlaubt es den Mannschaften, Struktur aufzubauen, verlangt aber gleichzeitig hohe Intensität. Fehler wirken sofort, Führungen müssen aktiv verteidigt werden. In der Gruppenphase geht es darum, effizient zu spielen und unnötige Gegentore zu vermeiden, um sich eine gute Ausgangsposition zu sichern.

Viertelfinals mit neuer Dynamik

Ab 20:30 Uhr beginnt mit den Viertelfinals die K.-o.-Phase. Jetzt treffen Teams aus der Gruppe A und der Gruppe B direkt aufeinander. Ab diesem Zeitpunkt gibt es kein Korrigieren mehr, jede Partie entscheidet über Weiterkommen oder Ausscheiden. Die Halle wird in dieser Phase spürbar enger, die Spannung dichter.

Halbfinals als emotionale Schwelle

Die Halbfinals sind für 21:30 Uhr und 21:43 Uhr angesetzt. Hier entscheidet sich, wer um den Turniersieg spielen darf. Nach einem langen Turnierabend treffen Mannschaften aufeinander, die bereits mehrere intensive Spiele in den Beinen haben. Genau hier zeigt sich, wer noch Klarheit, Ordnung und Kraft besitzt.

Platz drei als letzter Wettbewerb

Um 22 Uhr wird Platz drei ausgespielt. Für die unterlegenen Halbfinalisten bietet dieses Spiel die Chance, den Turniertag mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen und sich für die gezeigte Leistung zu belohnen.

Das Finale als Höhepunkt

Der Schlusspunkt des Turniers ist für 22:13 Uhr angesetzt. Im Finale bündeln sich alle Eindrücke des Tages: Tempo, technische Qualität und mentale Stärke. Nach vielen Stunden Hallenfußball entscheidet sich hier, welche Mannschaft Konstanz und Nervenstärke am besten vereint.