Frauenfußball boomt in der Grafschaft Bentheim Ein packendes 5:4-Torspektakel zeigt, wie sehr der Sport in der Grenzregion lebtrn von Gerry Grave · Heute, 13:03 Uhr · 0 Leser

Wer gestern Abend gegen halb acht in Richtung Sportpark Laarwald fuhr, traute seinen Augen kaum. Autos parkten am Straßenrand und auf dem Trainingsplatz – war hier etwa ein Profiteam zu Gast? Nein, die Antwort war viel besser: Der Frauenfußball in unserer Grenzregion zeigte sich von seiner absoluten Topseite! Mittendrin standen die drei Schwestern Anne, Sina und Jette Snieders, die gemeinsam für ein wahres Torspektakel sorgten. Die regulären Parkplätze waren schnell besetzt, sodass der enorme Ansturm die Autofahrer zwang, auf den Seitenstreifen auszuweichen.

Für die treuen Zuschauer gab es an diesem Abend reichlich Auswahl, und die Zeit wurde perfekt aufgeteilt. In der ersten Halbzeit wurde das Spiel der Frauen auf Platz 2 verfolgt, ehe es in der zweiten Halbzeit zum Hauptplatz ging, um die Herren der ersten Mannschaft von SV Grenzland Laarwald im Derby gegen die Nachbarn von ASC Grün-Weiß 49 Wielen II anzufeuern.

Der absolute Höhepunkt der ersten Halbzeit spielte sich jedoch auf Platz 2 ab. Dass der Frauenfußball in einer emanzipierten Sportwelt riesige Fortschritte macht, war am Spielniveau deutlich zu erkennen. Da beide Mannschaften jüngst aufgestiegen sind, lag das Balltempo und das taktische Niveau noch einmal ein gutes Stück höher als zuvor. Der frischgebackene Landesliga-Aufsteiger FSG Niedergrafschaft I traf auf das ambitionierte Oberliga-Team von SV Concordia Emsbüren. Auch wenn im Spielaufbau hier und da noch der eine oder andere kleine Fehler passierte — was in der frühen Vorbereitung völlig normal ist —, wurde phasenweise fantastischer Fußball geboten. Nach dem Schlusspfiff herrschte pure Zufriedenheit auf der Anlage. Auf die Frage, wie das Spiel ausgegangen sei, antwortete einer der Zuschauer stolz: „Wir haben 5:4 gewonnen!“ Dies war eine starke Leistung und ein verdienter Sieg gegen einen hochkarätigen Oberliga-Gegner.