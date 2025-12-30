Frauenfußball boomt in Bensheim

Symbolbild – Foto: Anne Weimer (Archiv)

Bensheim (niwa/ü). Die Spielgemeinschaft Rimbach/Auerbach ist erster Bensheimer Hallen-Stadtmeister der Fußballerinnen. Die Mannschaft, die sich jeweils aus vier Auerbacherinnen und Rimbacherinnen zusammensetzte, gewann das Endspiel mit 1:0 gegen die TSG Neu-Isenburg. Die ausrichtende FSG Bensheim besiegte im Spiel um Platz drei mit 1:0 den SV Winterkasten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Boris Kacavenda ist bei der FSG seit mittlerweile neun Jahren im Bereich Mädchen- und Frauenfußball engagiert. In der B-Liga, in der Bensheim am Kleinfeld-Spielbetrieb teilnimmt, sind auch zwei B-Jugendliche am Ball. „Diese haben wir mit hochgezogen, weil auch die anderen alle aus der Jugend rausgekommen sind“, sagt Kacavenda. Es ist die zweite Saison, in der die Weststädter eine Frauenmannschaft stellen.