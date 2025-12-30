Frauenfußball boomt in Bensheim

Bensheim (niwa/ü). Die Spielgemeinschaft Rimbach/Auerbach ist erster Bensheimer Hallen-Stadtmeister der Fußballerinnen. Die Mannschaft, die sich jeweils aus vier Auerbacherinnen und Rimbacherinnen zusammensetzte, gewann das Endspiel mit 1:0 gegen die TSG Neu-Isenburg. Die ausrichtende FSG Bensheim besiegte im Spiel um Platz drei mit 1:0 den SV Winterkasten.
Boris Kacavenda ist bei der FSG seit mittlerweile neun Jahren im Bereich Mädchen- und Frauenfußball engagiert. In der B-Liga, in der Bensheim am Kleinfeld-Spielbetrieb teilnimmt, sind auch zwei B-Jugendliche am Ball. „Diese haben wir mit hochgezogen, weil auch die anderen alle aus der Jugend rausgekommen sind“, sagt Kacavenda. Es ist die zweite Saison, in der die Weststädter eine Frauenmannschaft stellen.
Für die beiden Teams des VfR Fehlheim lief es im Turnier weniger gut. Aber das war an diesem Nachmittag nicht so wichtig. Daniel Stein und Thomas Lampert bieten seit über einem Jahr Frauenfußball beim VfR an. „Da ist eine Magie entstanden“, sagt Lampert. 35 Frauen sind mittlerweile Teil einer „verschworenen Gemeinschaft“, wie es Stein formuliert. In der nächsten Saison wollen die Fehlheimerinnen im Pokal antreten, auch den Start im Ligabetrieb erwägt das Trainer-Duo.