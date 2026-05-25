 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Frauenfußball: Bicken ballert sich zu sechs Toren

Teaser FRAUEN: +++ Mit einem 6:3-Sieg in Leihgestern beendet Gruppenligist TSV Bicken die Saison. Die bereits gerettete SG Eschenburg verpasst in der Verbandsliga knapp Punktgewinn +++

von Redaktion · Heute, 20:46 Uhr · 0 Leser
Symbolfoto. © VRM
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Dillenburg. Die heimischen Fußballerinnen sind in der Sommerpause. Während der TSV Bicken in der Gruppenliga mit einer starken Moral und sechs Treffern glänzte, mussten die übrigen heimischen Frauenteams aus Eschenburg, Fleisbach und Driedorf Niederlagen hinnehmen. Besonders bitter verlief das Verbandsliga-Spiel der SG Eschenburg, die den möglichen Punktgewinn erst in der Nachspielzeit aus der Hand gab. Es hagelte zudem Absagen am letzten Spieltag, unter anderem: Kreisoberliga-Vize und Gruppenliga-Aufsteiger SSV Sechshelden erhielt kampflos Punkte vom SV Ehringshausen. In der KOL-Platzierungsrunde konnte der SSV Frohnhausen nicht antreten.

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