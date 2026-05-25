Frauenfußball: Bicken ballert sich zu sechs Toren

Symbolfoto. © VRM

Dillenburg. Die heimischen Fußballerinnen sind in der Sommerpause. Während der TSV Bicken in der Gruppenliga mit einer starken Moral und sechs Treffern glänzte, mussten die übrigen heimischen Frauenteams aus Eschenburg, Fleisbach und Driedorf Niederlagen hinnehmen. Besonders bitter verlief das Verbandsliga-Spiel der SG Eschenburg, die den möglichen Punktgewinn erst in der Nachspielzeit aus der Hand gab. Es hagelte zudem Absagen am letzten Spieltag, unter anderem: Kreisoberliga-Vize und Gruppenliga-Aufsteiger SSV Sechshelden erhielt kampflos Punkte vom SV Ehringshausen. In der KOL-Platzierungsrunde konnte der SSV Frohnhausen nicht antreten.