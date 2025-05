Frauenfußball beim Vfl Birkenau: Unverhofft kommt oft

Birkenau. Unverhofft kommt oft. 62 Jahre hat sich der VfL Birkenau auf Männerfußball konzentriert, doch ein Dissens in der Nachbarschaft und ein Trainer mit Birkenauer Stallgeruch haben es ermöglicht, dass der VfL erstmals in seiner Geschichte eine Frauenmannschaft am Start hat.

Weiter am Ball ist aber die zweite Mannschaft, die unter dem Trainerduo Christian Kohl/Joschka Pfeifer sogar Tabellenführer der B-Liga auf dem Kleinfeld ist. Auch Isabelle Hahn, die Frauen-Abteilungsleiterin des FSV Rimbach, schweigt sich über Gründe des Exodus aus. Nur so viel: „Über die Entlassung von Daniel Flores werde ich mich nicht äußern.“

Der 36-Jährige war drei Jahre in Rimbach aktiv gewesen. Hahn richtet den Blick nach vorn. Mit der Jugend und den Frauen gehe es definitiv weiter. Zwölf Nachwuchsspielerinnen stoßen im Sommer zu den Frauen. Hahn: „Nur mit einem guten Unterbau hat der Frauenfußball in einem Verein Zukunft.“

Tag des Mädchenfußballs am 14. Juni in Birkenau

Das wissen auch die Birkenauer, die den Ausbau des Mädchen- und Frauenfußballs forcieren. „Besonders im Jugendbereich möchten wir weiter wachsen – mit dem klaren Ziel, mittelfristig auch eine eigene Mädchenmannschaft aufzubieten“, sagt Tschunt. Ein erster Schritt in diese Richtung soll der Tag des Mädchenfußballs am 14. Juni ab 11 Uhr auf dem Vereinsgelände des VfL werden.

Diesen richtet Birkenau in Kooperation mit dem DFB und dem Hessischen Fußball-Verband (HFV) aus. Mädchen aller Altersklassen sind eingeladen, vorbeizuschauen, mitzumachen und den Spaß am Fußball kennenzulernen.

Trainer Daniel Flores Lopez hat inzwischen 21 Spielerinnen unter seinen Fittichen, die zweimal die Woche trainieren und aktuell der Reihe nach in den sozialen Medien vorgestellt werden. „Die Mannschaft ist nicht nur sportlich motiviert, sondern auch menschlich ein starkes Team. Der Zusammenhalt ist bereits jetzt spürbar“, weiß Andreas Tschunt.

Premiere am 18. Mai gegen den SV Laudenbach

Das können die Birkenauerinnen bereits am Samstag, 18. Mai, 15.15 Uhr, zeigen. Da präsentieren sie sich nämlich erstmals der Öffentlichkeit – bei einem Freundschaftsspiel gegen den badischen Landesligisten SV Laudenbach.

Läuft alle wie geplant, tritt der VfL in der Saison 2025/26 in der Kreisoberliga an. Gekommen, um zu bleiben wird dann das Motto sein. Ob’s kappt? Gegenbeispiele gab es im Bergsträßer Frauenfußball in den vergangenen Jahrzehnten nämlich genug.