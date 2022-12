Frauenfußball beim 1. FC Magdeburg: Austausch im Januar geplant 2. Bundesliga +++ Nächster Schritt zur potenziellen Eingliederung einer Frauenabteilung

Nach der erfolgreichen und Rekorde brechenden Europameisterschaft im Sommer hatte Jörg Biastoch eine Tür geöffnet. „Wir wollen dem Frauenfußball beim FCM mittelfristig ein Zuhause geben“ , hatte der Präsident des 1. FC Magdeburg erklärt. Und weiter: "Es wäre toll, wenn wir am Ende alle davon überzeugen könnten, dass eine weibliche Abteilung unterm Dach des FCM der Weg in die Zukunft ist."

Auch sechs Monate später ist dieses Anliegen noch aktuell - und in der Planung vorangeschritten. So wurde bei der jüngsten Präsidiumssitzung des Zweitligisten "auch die Integration einer Frauenfußball-Abteilung" besprochen, wie der Verein am Donnerstag informierte. Dazu soll der Magdeburger FFC, dessen Frauen in der Regionalliga und dessen B-Juniorinnen in der Bundesliga spielen, mit ins Boot geholt werden. "Im Januar wird eine Arbeitsgruppe gebildet, um den Austausch und die Kooperation mit dem MFFC zu besprechen", teilte der FCM mit. Jener Runde soll dann auch MFFC-Präsident Christian Brachvogel mit angehören.

In der 2. Bundesliga ist der 1. FC Magdeburg aktuell neben Darmstadt 98, dem 1. FC Heidenheim, dem 1. FC Kaiserslautern, dem SC Paderborn, dem FC Hansa Rostock, dem SSV Jahn Regensburg und dem SV Sandhausen einer von acht Vereinen, die in dieser Saison keine Frauen-Mannschaft ins Rennen geschickt haben. Aktuell beschäftigen sich allerdings wie der FCM viele Profiklubs mit der Eingliederung einer Frauen-Abteilung - wohl auch mit dem Hintergedanken, dass die Förderung des Frauenfußballs in Zukunft möglicherweise eine Lizenzbedingung für die Herren-Bundesligisten werden könnte.