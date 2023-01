Gründungsmannschaft: Das Team von 1972 mit (v. l.) Anni Werner, Renate Gutbrod, Cilly Bauer, Resi Hamberger, Renate Graf, Monika Schulz, Margarete Nachbar, Roswitha Hellmeier, Angelika Ritter, Frieda Spitzer und Maria Reiser. – Foto: Kressierer

Frauenfußball anno 1970 in Erding: „Männer waren nur gekommen, um zu lachen“ Damals

Vor gut 50 Jahren gründete der TSV Erding die erste Frauenfußball-Mannschaft im Landkreis. Und sie treffen sich noch heute regelmäßig zum Plausch.

Erding – Frauen mussten viele Vorurteile und Widerstände in der Gesellschaft überwinden, bis sie offiziell Fußball spielen durften. Erst vor gut 50 Jahren wurde in Deutschland ein Spielbetrieb vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erlaubt (siehe Kasten). Damals entstand unter dem Dach des TSV Erding die erste Frauenmannschaft im Landkreis, die es allerdings nur knapp 15 Jahre gab. Regelmäßig treffen sich aber noch die Frauen der ersten Stunde und erinnern sich an ihre aktive Zeit. „Es gab viele Mädchen, die vorher schon gekickt haben, aber es gab noch keinen geregelten Spielbetrieb und auch keinen Verein im Landkreis, der Frauenfußball anbot“, erinnert sich Luise Scherer (geb. Brendel). Der FC Bayern München hatte hingegen schon eine Mannschaft. „Da bin ich als 16-Jährige anfangs immer mit dem Zug ins Training gefahren, später fuhr ich mit der Monika Schmidt mit, der Onkel hat sie immer gefahren.“ Schmidt wird eine Bayern-Legende, schießt 378 Tore in 520 Spielen und holt 1976 die Deutsche Meisterschaft. Der Fußballchef des TSV Erding, Günter Krzizok, ergreift schließlich die Initiative und hebt am 1. März 1971 im Nebenzimmer des Hotels Schmidbauer in der Zollnerstraße ein Frauenteam aus der Taufe. „Es wird sicher beim ersten öffentlichen Auftritt Gelächter geben, da es ja etwas Neues in unserem Raum ist“, wird Krzizok im Erdinger Anzeiger zitiert, und er bittet die Frauen, sich „nicht durch den ersten Muskelkater entmutigen zu lassen“. TSV-Vorsitzender Georg Harrer versichert den zukünftigen Fußballerinnen, ihr Sport werde ebenso ernst genommen wie andere Sportarten. Er bittet die jungen Frauen, sich im Training „nicht gegenseitig auf die Haxn zu hauen“, und er weist noch darauf hin, dass Männer beim Training, das zunächst in der Turnhalle der Knaben-Realschule stattfinden werde, „nichts zu suchen haben“. Zunächst sind es nicht sehr viele junge Damen, die sich melden, es ist ein eher zusammengewürfelter Haufen. „Ich bin damals aus Fraunberg dazugestoßen und kannte überhaupt keinen“, erzählt Scherer. „In der Arbeit habe ich auch nicht groß erzählt, dass ich jetzt in der Mannschaft Fußball spiele, da wären eventuell blöde Kommentare gekommen.“

Stiegen 1975 in die höchste Damenliga auf (hinten, v. l.): Karin Dangl, Elisabeth Tremmel, Luise Brendel, Roswitha Hellmeier, Angelika Ritter, Inge Franzl, Maria Tremmel, (vorne, v. l.) Maria Reiser, Maria „Fränzi“ Kania, Erika Kristmann, Siegrid Murgas. – Foto: Privat

Über einen Aufruf im Erdinger Anzeiger wird Verstärkung gesucht – und auch durch persönliche Ansprache. „Der Günter Krzizok hat gesagt, dass ich unbedingt mitmachen muss, und schon war ich im Team“, erinnert sich lachend Cilly Wenzel, die Tochter des damaligen TSV-Vereinswirts Hans Bauer („Ebnerbräu“). Der Aufruf in der Zeitung bringt ordentlich Zuwachs, unter anderem stößt die Pastettenerin Resi Hamberger mit einer Gruppe von Freundinnen zum TSV Erding. Erster Trainer ist Toni Thalhammer, später übernehmen Hans Nachtmann und Günther Sandner die Geschicke, Nachtmann bleibt Coach bis 1980. „Der Alfred Besl hat auch immer mitgeholfen“, erinnern sich die ehemaligen Fußballerinnen, „außerdem der Max Lienert“. Im Frühjahr 1972 geht es los mit den ersten Freundschaftsspielen. Die erste Partie der Vereinsgeschichte bei Eintracht Freising geht 0:14 verloren. „Ein Tor haben wir geschossen, aber das war Abseits“, erinnert sich Wenzel. Beim ersten Heimspiel wollen über 600 Zuschauer die Mannschaft sehen. „Da sind wir schon beim Einlaufen belächelt worden“, erzählt Scherer. „Und einige der Männer waren nur gekommen, um über uns zu lachen, aber das war uns egal.“ Im Herbst 1972 folgt die erste Teilnahme an der Punktrunde. „Damals gab es nur zwei Ligen“, sagt Scherer. Erdinger Gegner sind unter anderem Freising, Moosburg, Landshut, Waldkraiburg und Oberhaindlfing. Weil der Kader noch nicht allzu groß ist, hat der TSV oft mit Personalproblemen zu kämpfen, wird aber in der ersten Saison Zweiter. Im zweiten Jahr feiert der TSV die Meisterschaft mit 27:1 Punkten und 50:4 Toren. „Meistens waren wir gerade mal elf Spielerinnen“, erzählt Scherer. „Deshalb haben wir auf den Aufstieg verzichtet.“ 1974/75 wird der TSV Erding abermals Meister, kassiert in der ganzen Saison, kein einziges Gegentor und steigt jetzt doch in die oberbayerische Damenliga auf – damals die höchste Liga. Die Mannschaft schlägt sich gut und wird am Ende Fünfter. Auch Hallenturniere werden gespielt, unter anderem in der Rudi-Sedlmayer-Halle in München. „Da haben wir gegen den FC Bayern 2:1 gewonnen, das war ein absolutes Highlight“, erinnert sich Angelika Burger (geb. Ritter) und fügt lachend an: „Ui, waren die da grantig.“ Im Freien sind die Bayern allerdings nicht zu schlagen. An ein Spiel erinnert sich Maria Estermann (geb. Tremmel) noch recht gut. Die etatmäßige Stürmerin steht damals aushilfsweise im Tor, es gibt Elfmeter für den FC Bayern. „Da hat sich die Conny Doll den Ball genommen, und ich wusste, die hat einen brutal harten Schuss“, erzählt Estermann. „Da habe ich zu ihr gesagt, ,Wenn du draufhaust, denn scheppert’s’ – und dann hat sie den Ball geschoben.“ Was die Erdinger Fußball-Frauen damals besonders genießen: „Es wurde viel gefeiert“, erzählt Karin Treffler (geb. Hellmeier), die damals die Jüngste im Team ist. Unter anderem habe es damals schon rauschende Kabinenfeste gegeben, mit Musik – die damals noch vom Kassettenrekorder kam. Legendär seien die November-Geburtstagspartys gewesen, „denn mit Roswitha Hellmeier, Maria Tremmel, Geli Ritter und mir hatten wir vier Skorpione im Team, die manchmal auch den Stachel ausgefahren haben“, erzählt Scherer schmunzelnd. Verwöhnt werden die jungen Frauen vor allem von Maria Geißler, deren Mann Raimund Platzwart ist, und die in dem Häuschen im Areal des Städtischen Stadions wohnen. „Sie hat alles für uns getan“, sagen die Frauen unisono, „und sie hat auch auf uns aufgepasst“. Von der Eingangstür aus hat man nämlich einen freien Blick nach unten zu den Kabinen und kann sehen, wenn jemand aus der Dusche kommt. Da hätten oft junge Burschen versucht, einen Blick zu erhaschen, „aber die Maria hat sie alle vertrieben – die konnte nämlich auch ganz schön grantig ein“, sagt Scherer lachend. „Bei der Maria waren wir in jeder Beziehung gut aufgehoben“, ergänzt Wenzel.

Regelmäßige Treffen (v. l.): Luise Scherer Luise (geb. Brendel), Cilly Wenzel (geb. Bauer), Maria Estermann (geb. Tremmel), Roswitha Hellmeier, Karin Treffler (geb. Hellmeier), Anita Manz (geb. Weber), Angelika Burger (geb. Ritter), Marlene Weiss (geb. Weber), Maria Kaiser (geb. Reiser). – Foto: Wolfgang Krzizok