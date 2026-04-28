Frauenfußball: Angelburg/Erdhausen feiert ersten Sieg Teaser GL Frauen: +++ Seraphina Becks Tor sichert der SG Angelburg/Erdhausen den lang ersehnten ersten Sieg der Saison. Der Erfolg gegen Reiskirchen gefällt auch dem FSV Friedensdorf +++ von Redaktion · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

Sorgt mit ihrem Treffer beim 1:0 für den ersten Sieg der SG Angelburg/Erdhausen in der Gruppenliga: Seraphina Beck. © FuPa/Stefan Tschersich

Marburg-Biedenkopf. Seraphina Becks Treffer erlöst die SG Angelburg/Erdhausen! Im 16. Saisonspiel gelang dem Schlusslicht der Frauenfußball-Gruppenliga der erste Sieg. Die SG schlug die ebenfalls gefährdete TSG Reiskirchen mit 1:0, wovon vor allem der FSV Friedensdorf profitiert. Der verlor in Bicken 0:3. Mit zwei Punkten Rückstand kann der FSV aber noch an Reiskirchen vorbei ziehen.