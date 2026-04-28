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Ligabericht
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Frauenfußball: Angelburg/Erdhausen feiert ersten Sieg
Teaser GL Frauen: +++ Seraphina Becks Tor sichert der SG Angelburg/Erdhausen den lang ersehnten ersten Sieg der Saison. Der Erfolg gegen Reiskirchen gefällt auch dem FSV Friedensdorf +++
Marburg-Biedenkopf. Seraphina Becks Treffer erlöst die SG Angelburg/Erdhausen! Im 16. Saisonspiel gelang dem Schlusslicht der Frauenfußball-Gruppenliga der erste Sieg. Die SG schlug die ebenfalls gefährdete TSG Reiskirchen mit 1:0, wovon vor allem der FSV Friedensdorf profitiert. Der verlor in Bicken 0:3. Mit zwei Punkten Rückstand kann der FSV aber noch an Reiskirchen vorbei ziehen.