Frauenfeld entführt drei Punkte aus Widnau

Der FC Frauenfeld setzte sich am Samstagmittag beim FC Widnau mit 2:0 (2:0) durch.
Die Gäste erwischten einen guten Start und gingen bereits in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später legte Frauenfeld nach und baute den Vorsprung auf 2:0 aus. Widnau brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, kam aber vor der Pause zu keiner zwingenden Chance.
Nach dem Seitenwechsel zeigte Widnau mehr Einsatz und suchte den Weg nach vorne, doch Frauenfeld stand in der Defensive sehr kompakt und liess kaum Raum für gefährliche Aktionen. Trotz grossem Kampfgeist blieb den Gastgeberinnen ein Torerfolg verwehrt, sodass die Gäste aus Frauenfeld am Ende einen verdienten Auswärtssieg feiern konnten.
FC Widnau: Lea Spreiter, Joya Baumgartner, Sarah Baumberger, Leonie Ritz, Lisa Brockmann, Elisabeth Dietsche, Alida Haltiner, Lenya Haltiner, Emma Dietsche, Andrea Sanchez Murcia, Michelle Walt - Trainer: Patrick Haltiner
FC Frauenfeld: Avia Gächter, Salome Widmer, Anna Zimmermann, Alyssa Furgler, Carla Leutenegger, Olivia Schmied, Simea Rüegg, Lia Weibel, Melanie Brägger, Ines Gonzalez, Jennifer Kälin - Trainer: Hanspeter Münch - Co-Trainer: Lukas Leutenegger
