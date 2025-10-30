Frauenfeld entführt drei Punkte aus Widnau

Der FC Frauenfeld setzte sich am Samstagmittag beim FC Widnau mit 2:0 (2:0) durch.

Die Gäste erwischten einen guten Start und gingen bereits in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später legte Frauenfeld nach und baute den Vorsprung auf 2:0 aus. Widnau brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, kam aber vor der Pause zu keiner zwingenden Chance.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Widnau mehr Einsatz und suchte den Weg nach vorne, doch Frauenfeld stand in der Defensive sehr kompakt und liess kaum Raum für gefährliche Aktionen. Trotz grossem Kampfgeist blieb den Gastgeberinnen ein Torerfolg verwehrt, sodass die Gäste aus Frauenfeld am Ende einen verdienten Auswärtssieg feiern konnten.