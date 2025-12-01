 2025-11-28T07:03:18.113Z

Frauenfeindliche Aussagen überschatten Kreisliga-Duell

Am Wochenende kam es zu unschönen Szenen auf dem Sportplatz. Der Fußballbezirk Enz/Murr teilt dazu folgende Informationen mit:

Frauenfeindliche Aussagen im Fußball – Ein Rückfall in alte Zeiten

Am vergangenen Sonntag ereignete sich in der Kreisliga A ein Vorfall, der erschreckend deutlich zeigt, wie weit der Weg zur Gleichberechtigung im Fußball noch ist. Nach Abpfiff des Spiels äußerte ein Zuschauer lautstark frauenfeindliche Kritik an der Schiedsrichterin und behauptete, Frauen hätten im Fußball „nichts verloren“.

Damit knüpfte er nicht nur an überholte Rollenbilder der 1960er Jahre an, sondern entblößte auch ein Denken, das im heutigen Sport nichts mehr zu suchen haben sollte.

Besonders besorgniserregend war, dass dieser Zuschauer seine frauenfeindliche Haltung auch gegenüber Frauen aus der Heimmannschaft fortsetzte, als diese ihm widersprachen.

Beleidigungen und respektlose Kommentare gegenüber engagierten Zuschauerinnen offenbaren ein tief verwurzeltes Problem: Der Fußball als gesellschaftlicher Spiegel zeigt, wie hartnäckig sich rückständige Ansichten halten und wie wenig Anstand manche auf dem Fußballplatz zeigen.

Es bleibt zu hoffen, dass Vereine und Verantwortliche solchen Verhaltensweisen entschlossen entgegentreten und zeigen, dass der Fußball für alle da ist – unabhängig vom Geschlecht. Nur so kann sich der Sport weiterentwickeln und seine integrative Kraft entfalten.

Aufrufe: 01.12.2025, 14:30 Uhr
