Frauenbiburg wird auf der Heimfahrt Meister - Alburg muss runter

Frauenbiburg sichert sich zwei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft. – Foto: Alfred Brumbauer

Am 20. Spieltag der Frauen-Landesliga Süd sind zwei bedeutende Entscheidungen gefallen: Frauenbiburg hat sich vorzeitig die Meisterschaft gesichert und kehrt damit in der kommenden Saison in die Bayernliga zurück. Für den FC Alburg steht nach der Niederlage am vergangenen Wochenende hingegen der Abstieg fest.

Frauenbiburg ist Meister! Durch einen eindrucksvollen Kantersieg und die Schützenhilfe der Rudertingerinnen, die Frauenbiburg-Verfolger Thenried besiegten, sicherte sich das Team von Trainer Thomas Jost bereits zwei Spieltage vor Saisonende den vorzeitigen Meistertitel. Nach nur einem Jahr in der Landesliga kehren die Niederbayerinnen damit in der kommenden Saison zurück in die Bayernliga!

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „In der ersten Halbzeit brannten wir ein wahres Offensivfeuerwerk ab und gingen vollkommen verdient mit 5:0 in die Pause. Leider konnten wir diesen Flow nicht mit in die zweite Halbzeit nehmen. Trotz guter Chancen direkt nach dem Wiederanpfiff verloren wir immer mehr den Faden und Augsburg kam zum 1:5. Mit etwas mehr Konsequenz hätte der Gegner sogar noch ein weiteres Tor erzielen können. Erst in der Schlussphase zeigten wir wieder unser wahres Gesicht und kamen durch zwei unserer Jungstars noch zu zwei weiteren Treffern zum 7:1-Endstand. Die Nachricht über den Titel erreichte uns auf der Autobahn. Damit war nicht wirklich zu rechnen, deshalb werden die großen Feierlichkeiten erst ab Samstag starten.“

Nach der knappen 2:3-Niederlage gegen den BFC Wolfratshausen steht fest, dass der FC Alburg den Gang nach unten antreten muss. Mit 12 Punkten aus 20 Spielen können die Niederbayerinnen den Klassenerhalt nicht mehr schaffen. Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt und hätten zur Pause verdient mit zwei Toren Unterschied führen können, wenn wir im Abschluss konzentrierter und kaltschnäuziger gewesen wären. Leider wurden wir in zwei unkonzentrierten Momenten aus dem Nichts direkt bestraft. Da hat man dann auch die Qualität des Gegners gesehen. In der zweiten Halbzeit war Wolfratshausen dominierend. Insgesamt wäre eine Punkteteilung aus meiner Sicht verdient gewesen. Trotzdem haben wir gegen eine Topmannschaft der Liga eine starke Leistung gezeigt und können auf alle Fälle zufrieden sein, auch wenn der Abstieg nun feststeht.“

Der FC Ruderting sicherte sich einen enorm wichtigen Sieg gegen den Tabellenzweiten aus Thenried. Mit dem Erfolg leisteten die Rudertingerinnen gleichzeitig Schützenhilfe für Frauenbiburg, das sich dadurch vorzeitig den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg sichern konnte. Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Wir waren von Beginn an präsent und haben klar gezeigt, dass wir die drei Punkte unbedingt mitnehmen wollten. Trotz eines engagierten Auftritts fehlte uns zunächst die letzte Durchschlagskraft im Offensivspiel. Durch eine Unachtsamkeit gerieten wir dann mit 0:1 in Rückstand. Die Mannschaft ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und spielte weiterhin mutig nach vorne. Der Ausgleich vor der Pause wollte allerdings noch nicht gelingen. Nach dem Seitenwechsel kamen wir sehr entschlossen aus der Kabine und erhöhten nochmals den Druck. Besonders wichtig war dann der gehaltene Elfmeter unserer Torfrau, der uns zusätzlich Auftrieb gegeben hat. In der Nachspielzeit wurden wir schließlich für unseren Aufwand belohnt und erzielten den umjubelten 2:1-Siegtreffer."