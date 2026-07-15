Frauenbiburg verstärkt sich mit Ex-Landesligaspieler Der 27-jährige Pascal Fischer hat sich dem Dingolfinger A-Klassisten angeschlossen von PM / ts · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Pascal Fischer (li.) - im Bild mit Abteilungsleiter Eugen Gontscharow - soll den SV Frauenbiburg sportlich voranbringen – Foto: Igl

Der SV Frauenbiburg freut sich, mit Pascal Fischer einen erfahrenen Neuzugang für die kommende Saison begrüßen zu dürfen. Für den 27-Jährigen, der vom Kreisliga-Meister SpVgg Osterhofen zum A-Klassisten kommt, ist der Wechsel jedoch weit mehr als nur ein neuer sportlicher Schritt – vielmehr ist er die logische Konsequenz mittlerweile seiner engen Verbundenheit mit dem Verein.

"Bereits seit letzter Saison engagiert sich Fischer als Trainer der U17-Juniorinnen des SV Frauenbiburg. In dieser Zeit lernte er nicht nur die hervorragenden Bedingungen, sondern vor allem den familiären Zusammenhalt und das besondere Vereinsleben kennen. Schnell entwickelte sich eine enge Bindung zum SVF, weshalb die Entscheidung, künftig auch als Spieler das blau-weiße Trikot zu tragen, für ihn naheliegend war. Der SV Frauenbiburg heißt Pascal als Spieler herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Zeit in unserem Trikot", schreibt der Verein.





"Ich habe mich von Anfang an unglaublich wohlgefühlt. Der Verein, die Menschen und das gesamte Umfeld haben mich sofort überzeugt. Deshalb war für mich schnell klar, dass ich auch als Spieler Teil des SV Frauenbiburg sein möchte. Es fühlt sich einfach richtig an“, erklärt Fischer. Sportlich bringt der Defensivspieler jede Menge Erfahrung mit und hat unter anderem 35 Landesliga-Partien in seiner Vita stehen.