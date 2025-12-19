Frauenbiburg vermeldet Sommer-Neuzugang

Der SV Frauenbiburg kann für die kommende Saison 2026/27 einen vielversprechenden Neuzugang vermelden: Phillip Zawada wechselt im Sommer von Fortuna Dingolfing zum SV. Der 19-jährige Offensivspieler, schließt sich damit erneut seinem Heimatverein an. Der junge Spieler soll die Angriffsreihe des SVF künftig verstärken und neue Impulse setzen.

Besonders erfreulich aus Sicht des Vereins ist, dass Phillip Zawada kein Unbekannter ist. Bereits in seiner Jugend trug er das Trikot des SV Frauenbiburg und machte früh auf sein Talent aufmerksam. Nach seinem Wechsel zu Fortuna sammelte er in den vergangenen zwei Jahren wichtige sportliche Erfahrungen, entwickelte sich kontinuierlich weiter und reifte sowohl spielerisch als auch persönlich.





Die Verantwortlichen des SVF standen in dieser Zeit in regelmäßigem Austausch und beobachteten seinen Werdegang sehr genau. Umso größer ist nun die Freude über seine Rückkehr. Sportlicher Leiter Eugen Gontscharow äußert sich erfreut über den Transfer: "Wir sind glücklich, dass Phillip uns für die neue Saison zugesagt hat. Er war in der Jugend schon bei uns im Verein. Wir haben die letzten zwei Jahre seinen Weg verfolgt und wir gewinnen einen jungen, ehrgeizigen Spieler, der großes Potenzial hat und sich bei uns noch weiterentwickeln kann.“





