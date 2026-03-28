Frauenbiburg & Kirchberg jubeln – Ruderting & Alburg ohne Punkte

Kirchberg holt gegen den FC Augsburg drei wichtige Zähler. – Foto: Bernardo Picture

Am 13. Spieltag der Landesliga Süd bot sich ein gemischtes Bild: Während Frauenbiburg und Kirchberg bereits am Samstag im Einsatz waren und jeweils drei Punkte einfahren konnten, lief es für Ruderting und Alburg heute weniger erfolgreich. Beide Teams mussten eine Niederlage hinnehmen.

Markus Schwirzinger (Trainer SV Kirchbgerg i. Wald): „Nach einem guten Beginn in der ersten Halbzeit und der verdienten 1:0-Führung gerieten wir durch haarsträubende Fehler in der Defensive in große Bedrängnis. Augsburg nutzte diese Schwächen aus, sodass wir mit einem 1:2-Rückstand in die Pause gingen. Nach der roten Karte gegen die Augsburger Torfrau in der 55. Minute drehten wir das Spiel und erzielten drei Treffer, die uns am Ende einen letztlich verdienten Sieg sicherten.“

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Anfangs hatten wir trotz sehr viel Ballbesitz nur wenige klare Torchancen. Der schwer zu bespielende Platz und ein zweikampfstarker Gegner haben es uns nicht leicht gemacht, ins Spiel zu finden. Umso wichtiger war der Distanzschuss von Tamara Schneider, der für uns als Dosenöffner fungiert hat. Danach hatten wir deutlich mehr Kontrolle über das Spiel und konnten verdient auf 3:0 erhöhen. In der zweiten Hälfte hatten wir weitere gute Möglichkeiten, haben es aber verpasst, noch klarer nachzulegen. Gleichzeitig kam auch Überacker zu ein, zwei Chancen. Das 3:1 mit dem Schlusspfiff resultierte aus einem Leichtsinnsfehler. Unterm Strich steht aber ein verdienter Sieg. Jetzt gilt es, eine gute Trainingswoche zu absolvieren, denn mit Wolfratshausen wartet im kommenden Spiel der nächste schwere Gegner."

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Eine sehr bittere Heimniederlage in einem umkämpften, intensiven Spiel zweier Mannschaften, die sich in einer schwierigen Saisonphase befinden. Nach einer soliden, wenn auch ausbaufähigen ersten Halbzeit mit mehr Spielanteilen für den Gast und einem Rückstand durch einen Handelfmeter, zeigten wir in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und kamen wiederum per Elfmeter zum Ausgleich. Leider konnten wir uns für unser Engagement nicht belohnen, ließen gute Chancen liegen und kassierten nach einer fragwürdigen Zweikampfentscheidung den späten, schmeichelhaften Gegentreffer. Jetzt wird es natürlich super schwer im Abstiegkampf.“