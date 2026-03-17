Frauenbiburg präsentiert Neuverpflichtung

Maurice Mutter (li.) mit SVF-Abteilungsleiter Eugen Gontscharow – Foto: S. Nowak

Mit Mutter verpflichtet der SV Frauenbiburg einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler, der vor allem durch seine Kreativität und seine Spielübersicht im Offensivbereich überzeugt. Auf der Position im offensiven Mittelfeld fühlt sich der 22-Jährige besonders wohl. Dort sorgt er regelmäßig für Gefahr vor dem gegnerischen Tor, bereitet Treffer vor und sucht auch selbst den Abschluss. Seine technischen Fähigkeiten, sein gutes Auge für Mitspieler und seine Dynamik machen ihn zu einem wichtigen Baustein für die Offensive seiner Mannschaft.

Der Wechsel ist auch ein klares Zeichen für die sportlichen Ambitionen des SV Frauenbiburg. Aktuell belegt der Verein den fünften Tabellenplatz in der A-Klasse Dingolfing und möchte sich in Zukunft weiter im oberen Tabellendrittel stabilisieren. Mit der Verpflichtung von Maurice Mutter erhoffen sich die Verantwortlichen zusätzliche Qualität im Offensivspiel und neue kreative Impulse im Mittelfeld. Entsprechend zufrieden zeigen sich die Verantwortlichen des Vereins über den gelungenen Transfer. Abteilungsleiter Eugen Gontscharow zeigt sich erfreut und meinte: "Wir freuen uns sehr, dass sich Maurice für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Er wird eine zentrale Rolle übernehmen und unserer Offensive neue Impulse geben. Mit seinen Qualitäten wird Maurice unsere Mannschaft enorm verstärken.“