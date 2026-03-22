Frauenbiburg jubelt: Schütz kommt als Co-Spielertrainer

Stefan Schütz (li.) mit SVF-Chefanweiser Simon Nowak – Foto: Verein

Der SV Frauenbiburg kann zur kommenden Saison einen erfahrenen Neuzugang präsentieren: Stefan Schütz wird im Sommer vom FC Gottfrieding nach Frauenbiburg wechseln und dort künftig als spielender Co-Trainer fungieren. Der 29-Jährige wird dabei Cheftrainer Simon Nowak an der Seitenlinie unterstützen und gleichzeitig weiterhin aktiv auf dem Platz stehen.

Mit Schütz gewinnt der SV Frauenbiburg nicht nur einen erfahrenen Spieler, sondern auch eine wichtige Führungspersönlichkeit für die Mannschaft. Der 29-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus dem Amateurfußball mit und kennt den Verein bereits bestens. In der Saison 2016/17 lief er zunächst für den FC Dingolfing auf, bevor er anschließend für drei Jahre das Trikot des SV Frauenbiburg trug. Danach wechselte Schütz zum FC Gottfrieding, bei dem er in den vergangenen fünf Jahren eine feste Größe im Team war.

Seine sportliche Bilanz kann sich sehen lassen: In rund 270 Pflichtspielen erzielte Schütz 60 Tore und bereitete 32 Treffer vor – Werte, die seine Qualität und Konstanz unterstreichen. Neben seiner Torgefahr zeichnet sich der erfahrene Spieler vor allem durch Einsatzbereitschaft, Spielverständnis und Führungsqualitäten aus. Beim SV Frauenbiburg erhoffen sich die Verantwortlichen durch seine Rückkehr wichtige Impulse – sowohl auf als auch neben dem Platz. Besonders in der Rolle als spielender Co-Trainer soll Schütz seine Erfahrung einbringen und das Trainerteam um Simon Nowak unterstützen.