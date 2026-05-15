Frauenbiburg auf Titelkurs - Alburg unter Zugzwang

Der FC Alburg muss am kommenden Spieltag gewinnen, ansonsten ist der Abstieg nicht mehr zu verhindern. – Foto: Bernardo Picture

Der 20. Spieltag könnte bereits richtungsweisende Entscheidungen bringen: Frauenbiburg könnte mit einem Sieg und einem gleichzeitigen Remis oder einer Niederlage von Thenried vorzeitig Meister werden. Alburg hingegen muss gegen Wolfratshausen unbedingt drei Punkte holen, andernfalls wäre der Abstieg nicht mehr zu vermeiden.

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Das hohe Verletzungspech stellt uns am Wochenende erneut vor eine schwierige Aufgabe. Positiv ist, dass Lisa Kuffner nach ihrer Schwangerschaft wieder in den Kader rückt. Trotz des kleinen Kaders müssen wir die drei Punkte holen, um entspannt auf die letzten beiden Spiele blicken zu können.“

Morgen, 17:00 Uhr BCF Wolfratshausen BCF Wolfrats FC Alburg Alburg 17:00 PUSH

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir fahren mit einem dünnen Kader und als klarer Außenseiter nach Wolfratshausen. Trotzdem wollen wir uns im Vergleich zum Hinspiel deutlich besser präsentieren und möglichst lange die Null halten.“



So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FC Augsburg FC Augsburg SV Frauenbiburg Frauenbiburg 15:00 PUSH

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir sind uns der Favoritenrolle bewusst und wollen dieser auch gerecht werden. Allerdings ist uns klar, dass in der ausgeglichenen Liga jeder Gegner gefährlich ist. Deshalb brauchen wir eine Top-Einstellung, um die drei Punkte zu holen.“

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr SV Thenried Thenried FC Ruderting Ruderting II 16:00 PUSH