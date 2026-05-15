 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Frauenbiburg auf Titelkurs - Alburg unter Zugzwang

Vorschau 20. Spieltag: Kirchberg trifft auf Wilting +++ Alburg muss gewinnen +++ Frauenbiburg auswärts gegen Augsburg +++ Ruderting mit wichtiger Partie gegen Thenried

von Leah Hauzenberger · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Der FC Alburg muss am kommenden Spieltag gewinnen, ansonsten ist der Abstieg nicht mehr zu verhindern.
Der FC Alburg muss am kommenden Spieltag gewinnen, ansonsten ist der Abstieg nicht mehr zu verhindern. – Foto: Bernardo Picture

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Der 20. Spieltag könnte bereits richtungsweisende Entscheidungen bringen: Frauenbiburg könnte mit einem Sieg und einem gleichzeitigen Remis oder einer Niederlage von Thenried vorzeitig Meister werden. Alburg hingegen muss gegen Wolfratshausen unbedingt drei Punkte holen, andernfalls wäre der Abstieg nicht mehr zu vermeiden.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
SV Wilting
SV WiltingSV Wilting
15:00

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Das hohe Verletzungspech stellt uns am Wochenende erneut vor eine schwierige Aufgabe. Positiv ist, dass Lisa Kuffner nach ihrer Schwangerschaft wieder in den Kader rückt. Trotz des kleinen Kaders müssen wir die drei Punkte holen, um entspannt auf die letzten beiden Spiele blicken zu können.“

Morgen, 17:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfrats
FC Alburg
FC AlburgAlburg
17:00

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir fahren mit einem dünnen Kader und als klarer Außenseiter nach Wolfratshausen. Trotzdem wollen wir uns im Vergleich zum Hinspiel deutlich besser präsentieren und möglichst lange die Null halten.“

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg
SV Frauenbiburg
SV FrauenbiburgFrauenbiburg
15:00

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir sind uns der Favoritenrolle bewusst und wollen dieser auch gerecht werden. Allerdings ist uns klar, dass in der ausgeglichenen Liga jeder Gegner gefährlich ist. Deshalb brauchen wir eine Top-Einstellung, um die drei Punkte zu holen.“

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
SV Thenried
SV ThenriedThenried
FC Ruderting
FC RudertingRuderting II
16:00

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Im Abstiegskampf brauchen wir jeden Punkt und wollen gegen Thenried unbedingt etwas Zählbares mitnehmen. Wir wissen aber auch, dass das keine leichte Aufgabe wird. Trotzdem wollen wir an die selbstbewussten Auftritte der vergangenen Wochen anknüpfen und am Ende möglichst den Sieg holen.“