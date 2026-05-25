Frauenberg und Mechernich trennen sich torlos

Bei sommerlichen Temperaturen fand im Frauenberger Loch das Nachholspiel des 18. Spieltags zwischen dem heimischen SV und der TuS Mechernich statt. Nach torloser erster Halbzeit, in welcher Frauenbergs Marcel Kaiser mit einem Elfmeter an Mechernichs Max Mies scheiterte, blieb es auch im zweiten Spielabschnitt bei wenig Torraumszenen auf beiden Seiten. Mechernich war spätestens nach dem Platzverweis für Tim Lamberz (gelb-rot in der 53. Minute) mit dem Punkt zufrieden und auch Frauenberg musste sich hinten raus damit anfreunden.
Auf die Tabelle hat dieses Ergebnis wenig Auswirkungen. Frauenberg bleibt Siebter vor Mechernich.
Das sind die Fakten zum Spiel:
SV Frauenberg – TuS Mechernich 1897 0:0
SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Pascal Schröder, Deniz Arigan, Leon Vohsen (90. Tobias Wolfer), Wesley Schleicher (46. Jan-Paul Pietrzyk), Denis Moruz (77. Xavier Pickartz), Marcel Kaiser, Julian Crombach, Marcel Motz, Jan Tornow, Ben Huthmacher (46. Tom Bauer) - Trainer: Marcel Timm
TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Leon Radschibajev, Cedric Noah Kratz, Kai Richardt, Tim Lambertz, André Beaujean, Tobias Hoß, Oliver Kröll (77. Robin Ron Schmitz), Franz Evertz, Jonas Hohn, Vitali Leonhardt (58. Moritz Zinken) - Co-Trainer: Mirco Mertens
Schiedsrichter: Friedhelm Schreckenberg (Langerwehe) - Zuschauer: 60
Tore: keine Tore
Gelb-Rot: Tim Lambertz (53./TuS Mechernich 1897/Wiederholtes Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Marcel Kaiser (SV Frauenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (38.).
Unverändert bleibt es bis diesem Torschützenranking:
1. Max Hofmann (SSV Golbach): 28
2. Tim Breuer (TSV Schönau): 26
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 23
4. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 19
5. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 16
6. Maurice Platz (TuS Vernich): 15
6. Jens Knebel (SV Sötenich): 15
6. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 15
9. Martin Schmitz (SV Sötenich): 14
9. Silvio Ferjani (SG Dahlem-Schmidtheim): 14
9. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 14
9. Marlon Vogt (SV Nierfeld): 14
Frauenbergs Dominik Schöpfer spielte gegen Mechernich seine zweite Saisonpartie zu Null. Für seinen Gegenüber Max Mies war es die bereits die vierte Ligapartie die er ohne Gegentreffer zu Ende brachte. Damit rückt Mies auf zu den beiden Zweitplatzierten Daniel Arndt und Niels Brück.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 7
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 4
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 4
2. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 4
5. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
5. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2
5. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
5. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
5. Aaron Zander (SV Sötenich): 2
5. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 2
5. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 2
5. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 2
13. Robin Metternich (TuS Chlodwig Zülpich II): 1
13. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
13. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
13. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.