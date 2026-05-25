Frauenberg und Mechernich trennen sich torlos So lief das Nachholspiel vom 18. Spieltag in der Kreisliga A von rb · Heute, 17:21 Uhr · 0 Leser

Frauenberg spielt im Nachholspiel gegen Mechernich 0:0 – Foto: Marian Stanienda

Bei sommerlichen Temperaturen fand im Frauenberger Loch das Nachholspiel des 18. Spieltags zwischen dem heimischen SV und der TuS Mechernich statt. Nach torloser erster Halbzeit, in welcher Frauenbergs Marcel Kaiser mit einem Elfmeter an Mechernichs Max Mies scheiterte, blieb es auch im zweiten Spielabschnitt bei wenig Torraumszenen auf beiden Seiten. Mechernich war spätestens nach dem Platzverweis für Tim Lamberz (gelb-rot in der 53. Minute) mit dem Punkt zufrieden und auch Frauenberg musste sich hinten raus damit anfreunden. Auf die Tabelle hat dieses Ergebnis wenig Auswirkungen. Frauenberg bleibt Siebter vor Mechernich.

Das sind die Fakten zum Spiel: SV Frauenberg – TuS Mechernich 1897 0:0

SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Pascal Schröder, Deniz Arigan, Leon Vohsen (90. Tobias Wolfer), Wesley Schleicher (46. Jan-Paul Pietrzyk), Denis Moruz (77. Xavier Pickartz), Marcel Kaiser, Julian Crombach, Marcel Motz, Jan Tornow, Ben Huthmacher (46. Tom Bauer) - Trainer: Marcel Timm

TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Leon Radschibajev, Cedric Noah Kratz, Kai Richardt, Tim Lambertz, André Beaujean, Tobias Hoß, Oliver Kröll (77. Robin Ron Schmitz), Franz Evertz, Jonas Hohn, Vitali Leonhardt (58. Moritz Zinken) - Co-Trainer: Mirco Mertens

Schiedsrichter: Friedhelm Schreckenberg (Langerwehe) - Zuschauer: 60

Tore: keine Tore

Gelb-Rot: Tim Lambertz (53./TuS Mechernich 1897/Wiederholtes Foulspiel)

Besondere Vorkommnisse: Marcel Kaiser (SV Frauenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (38.).

Unverändert bleibt es bis diesem Torschützenranking: Das Ranking der besten Torschützen