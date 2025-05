Frauenberg mit wichtigen Heimsieg - Erft 01 nimmt Hürde Sötenich

Mit 37 Toren liegt ein torreicher Sonntag hinter den A-Ligisten aus dem Kreis. Auch wenn keine weiteren Entscheidungen gefallen sind, so kristallisiert sich immer mehr das endgültige Tabellenbild heraus. Ganz oben trohnt weiterhin die JSG Erft 01 Euskirchen. Nach dem 5:1 Auswärtssieg beim SV Sötenich können die Kuchenheimer den Aufstiegssekt in die Kühlung legen. Dahinter verbleibt es bei weiterhin sechs Punkten Rückstand für Zülpich II. Der Ligazweite bekleckerte sich beim Schlusslicht Füssenich-Geich nicht mit Ruhm, da man nur knapp mit 3:2 die Punkte mit nach Hause nahm. Mechernich und Weilerswist trennten sich 2:2 Unentschieden. Sollte es vier Absteiger aus der A-Liga geben, dann wäre Mechernich gerettet. Auch Frauenbergs Chancen auf dem Klassenerhalt sind richtig gut. Das 4:1 gegen Hellenthal dürfte die halbe Miete sein. Für die SG sieht es hingegen düster aus. Steigen vier A-Ligisten ab, dann muss Hellenthal aus vier Spielen sieben Zähler aufholen. Ebenfalls schlechte Karten hat der TuS Dom-Esch, der in Schönau 1:3 verlor und mit drei Punkten Rückstand auf Schöneseiffen (1:3 daheim gegen Lommersum) in die letzten zwei Spiele geht. Zudem schlug Flamersheim/Kirchheim den bereits abgestiegenen SC Roitzheim klar mit 8:1.