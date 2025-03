Frauenberg fügt Erft 01 die erste Saisonniederlage zu

Bereits am Freitagabend wurde der 16. Spieltag mit der Partie des abstiegsbedrohten SC Roitzheim gegen den TuS Dom-Esch eröffnet. Roitzheim drehte die Partie spät in einen wichtigen 2:1 Erfolg und schöpft wieder Hoffnung auf den Klassenverbleib. Am Sonntag gab es dann vier Partien. Vor allem das überraschende 4:2 des SV Frauenberg gegen Ligakrösus Erft 01 ist hier zu erwähnen. Frauenberg ist das erste Team überhaupt, welches den Kuchenheimern die erste Saisonniederlage beigebracht hat. Nutznießer ist allen voran der Tabellenzweite TuS Zülpich II, der beim Kellerkind SG Hellenthal mit 4:1 die Oberhand behielt. Im Weilerswister Gemeindederby sah Gastgeber Eintracht Lommersum fast eine Stunde lang als Sieger aus. Dann aber drehte der SSV Weilerswist auf und folglich die Partie aus einem 0:2 in einen 4:2 Erfolg. Zudem trennten sich die SG Flamersheim/Kirchheim und die Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 1:1 Unentschieden. Die Partien TuS Mechernich gegen Füssenich-Geich und Schöneseiffen gegen Sötenich werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.