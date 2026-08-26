Frauenau: Spielertrainer Dombois erklärt Rücktritt Der 26-jährige Offensivmann hat den Übungsleiterposten beim früheren Bezirksligisten zur Verfügung gestellt von red · Heute, 07:55 Uhr · 0 Leser

Kevin Dombois (am Ball) hat seinen Dienst beim TSV Frauenau quittiert – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der TSV Frauenau hat einige Bezirksliga-Spielzeiten in seiner Historie stehen. Seit 2023 ist im Museumsparkstadion allerdings nur mehr A-Klassenfußball zu sehen. In der untersten Spielklasse belegten die Rot-Schwarzen in den letzten Jahren nur Mittelfeldplätze und haben nun einen weiteren Rückschlag zu verkraften: Kevin Dombois, der gemeinsam mit Ben Zarham ein Spielertrainer-Duo bildete, hat das Handtuch geworfen.



Der 26-Jährige, der unter anderem Landesliga-Stationen beim SV Neukirchen beim Heiligen Blut und 1. FC Bad Kötzting in seiner Vita stehen hat, trat den Übungsleiterposten in der "Au" im vergangenen Winter an und sorgte durchaus für einen sportlichen Aufschwung. Im Frühjahr konnten sieben von neun Partien siegreich gestaltet werden. Der Start in die laufende Runde lief hingegen eher durchwachsen: Nach fünf Spieltagen stehen sechs Punkte auf der Habenseite von Listl, Meier und Kameraden.

"Leider hat die Zusammenarbeit im Trainerteam nicht optimal funktioniert. Wir sind nicht immer auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, was bei zwei gleichberechtigten Spielertrainer - privat verstehen wir uns seit Jahren super - aber nicht ungewöhnlich ist. Jeder der mich kennt, weiß, dass ich etwas erreichen möchte. Wenn in vielen Einheiten aber nur sechs bis auch Leute auf dem Trainingsplatz stehen, ist das schwer möglich. Mir hat bei einigen Spielern der nötige Ehrgeiz gefehlt und deshalb habe ich schon vor ein paar Wochen das Gespräch mit der sportlichen Leitung gesucht. Geändert hat sich leider nicht wirklich etwas und so macht es dann als Vollblutfußballer keinen Spaß. Dennoch war es keinesfalls eine schlechte Zeit und der TSV Frauenau ist ein top geführter Verein. In der Mannschaft steckt ebenfalls das Potenzial, in der A-Klasse ein gute Rolle spielen zu können. Ich wünsche dem Klub und dem Team alles erdenklich Gute", sagt Kevin Dombois.







Wohin die fußballerische Reise des Offensiv-Allrounders, der für Frauenau in 14 Partien respektable 22 Scorer-Punkte (12 Tore, 10 Vorlagen) verbuchte, gehen wird, ist komplett offen. "Bis 31. August ist das Wechselfenster noch offen. Eine Zwangspause wäre für mich eine Vollkatastrophe. Meine Knieprobleme, die mir in der Vergangenheit oft zu schaffen machten, habe ich im Griff und ich bin aktuell topfit. Daher kann ich mir vorstellen, durchaus nochmal etwas höher als Spieler anzugreifen. Es ist für mich aber auch durchaus vorstellbar, im Trainergeschäft zu bleiben. Es wäre super, wenn sich noch etwas Passendes ergeben würde", meint der Blondschopf.