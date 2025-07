Frauenau setzt auf ein neues Spielertrainer-Duo

Sportlich hat der TSV Frauenau schon deutlich bessere Zeiten gesehen. Der ehemalige Bezirksligist spielt seit 2023 nur mehr in der A-Klasse und hat auch dort keinen leichten Stand. Nach einem ernüchternden siebten Rang in der Vorsaison hat Vereinsurgestein Hans Stadler seinen Posten zur Verfügung gestellt und Co-Spielertrainer Markus Schubert ist zum Kreisklassen-Rückkehrer FC Rinchnach, bei dem er als spielender Chefanweiser fungieren wird, abgewandert. Künftig werden mit Marco Mader (26, SV Gotteszell) und dem erst 21-jährigen Ben Zarham (SpVgg Zwieselau) zwei ganz junge Übungsleiter das Sagen in der "Au" haben.