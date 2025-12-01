Frauenau: Dombois ersetzt Mader

Der TSV Frauenau macht sportlich eine schwierige Phase durch. Der frühere Bezirksligist stieg 2023 aus der Kreisklasse ab und hat seither auch in der A-Klasse keinen einfachen Stand. Aktuell belegt der Traditionsklub in der Regener Gruppe nur den neunten Rang und hat nun die Zusammenarbeit mit Spielercoach Marco Mader beendet. Nachfolger des 27-Jährigen wird Kevin Dombois , der seit August in Diensten des 1. FC Bad Kötzting stand. Für den Landesligisten bestritt der Offensivmann allerdings lediglich acht Einsätze und war kein einziges Mal in der Startelf. In den vergangenen Wochen stand Dombois verletzungsbedingt nicht mehr im Kader der Rot-Blauen. Der Neuzugang wird gemeinsam mit Ben Zarham , der bereits mit Mader als Doppelspitze agierte, ein gleichberechtigtes Spielertrainer-Duo bilden.

"Leider ist die Belastung in der Landesliga wegen Probleme an meinen beiden Knien nicht mehr möglich. Kötzting ist ein Top-Team, dem ich sehr viel zu verdanke habe, auch wenn es leider nur ein halbes Jahr geworden ist. Mein Ziel ist es jetzt, mit meinen Freunden eine erfolgreiche Zeit zu haben und etwas zu verändern. Frauenau hat mir in den Gesprächen sofort an ein sehr gutes Gefühl gegeben - deshalb habe ich mich für diesen Schritt entschieden. Für mich gehört „d‘Au“ nicht in die A-Klasse und mein klares Ziel ist, etwas aufzubauen und alles dafür zu geben, dass der Verein in naher Zukunft wieder deutlich erfolgreicher ist", informiert Kevin Dombois, der bei der SpVgg Zwieselau bereits Spielertrainer-Erfahrung sammeln konnte.







"Wir haben uns mit Marco im Guten getrennt und sind in einem harmonischen Gespräch gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass sich etwas bei uns ändern muss. Dass die Tür mit Kevin für uns aufgegangen ist, freut uns sehr. Sportlich erhoffen wir uns natürlich einen Aufwärtstrend", sagt Frauenaus Sportlicher Leiter Georg Schreder.