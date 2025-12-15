Frauen ziehen ins Viertelfinale des Landespokals ein

Die Frauenmannschaft des VfB Oberweimar hat das Achtelfinale im Landespokal erfolgreich gemeistert und steht nach einem 5:2-Heimsieg gegen den FSV Silvester 91 Bad Salzungen im Viertelfinale. Die Partie wurde am Sonntag, 14.12., auf dem Kunstrasenplatz in Schöndorf ausgetragen. Von Beginn an übernahm der VfB Oberweimar die Spielkontrolle. Gegen die in Unterzahl auflaufenden Gäste erspielte sich das Team deutliche Feldvorteile und zahlreiche Torchancen. Die Tore für den VfB erzielten Lisa-Marie Besser (32.), Laura Stiebritz (35., 57.), Emilie Dockhorn (41.) und Clara Nicolai (83.). Trotz zweier Gegentreffer ließ sich die Mannschaft nicht aus dem Konzept bringen und überzeugte über die gesamte Spielzeit mit einer konzentrierten und geschlossenen Teamleistung. Trainer Robert Curth zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Am Ende stand ein verdienter und klarer Sieg, der den Einzug ins Viertelfinale des Landespokals perfekt macht.