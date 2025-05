Frauen wollen weiter punkten

Noch vier Ligaspiele und das Pokalfinale gegen die SV Elversberg stehen auf dem Saison-Spielplan der Regionalliga-Frauen des 1. FC Saarbrücken. In der Meisterschaft der Regionalliga Südwest sind die Chancen auf den Titel bei sechs Punkten Rückstand auf den 1. FSV Mainz 05 sehr gering. "Dennoch wollen wir die letzten Begegnungen gewinnen, um zumindest den zweiten Platz zu verteidigen, das ist jetzt das Ziel. Und wir wollen das Pokalfinale gewinnen, um uns für den nächsten DFB-Pokalwettbewerb zu qualifizieren", gibt der Trainer die Marschrichtung vor. Am Sonntag (14.30 Uhr, Rasenplatz Eschelbach, Nelkenstr.) steht das Auswärtsspiel beim 1. FFC Montabaur auf dem Spielplan. "Das ist eine der weitesten Reisen, da wollen wir nicht ohne Punkte heimfahren, wenn wir so lange unterwegs sind", hofft Diane auf einen erfolgreichen Westerwald-Ausflug. Emma Wagner ist angeschlagen, Marie Steimer und Lena Wind werden auf jeden Fall fehlen. Lilly Marie Kintzig war zuletzt im Kader, hat aber nicht gespielt. Hier wird man abwarten, wie es sich nach der langen Verletzung zum Spieltag hin nach den Trainingseinheiten entwickelt. In der Tabelle liegt das FCS-Team stabil auf Rang Zwei, daran wird sich wegen dem großen Abstand nach hinten und vorne zunächst nichts ändern.