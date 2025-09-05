Frauen wollen Sieg im Ludwigspark-Heimspiel

Nach dem Auftaktsieg beim 1. FFC Montabaur will das Frauen-Team des 1. FC Saarbrücken auch die erste Heimbegegnung erfolgreich gestalten. Am Sonntag um 14 Uhr kommt der SV Ober-Olm ins Ludwigspark-Stadion. Für die Gäste aus Rheinhessen ist es bereits die zweite Saison-Begegnung, allerdings konnten sie noch leinen Punkt gewinnen. Bei einem Torverhältnis von 0:3 lassen sich aber Tendenzen erkennen, offensiv scheint es gewisse Defizite zu geben, dafür steht man hinten anscheinend ziemlich stabil. "Wir spielen zu Hause und werden uns nicht nach dem Gegner richten, sondern wollen an unsere gute Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen. Dafür haben wir fast den gleichen Kader zur Verfügung. Ich schätze Ober-Olm stärker als Montabaur ein, Unser breiter Kader könne von Vorteil sein, denn obwohl wir drei längerfristige Ausfälle haben, müssen mehrere Spielerinnen aus dem Spieltags-Kader gestrichen werden. Laura Eicher wird wohl auch nicht zur Verfügung stehen", sagte Trainer Taifour Diane am Freitag. Sein Team bestritt bislang erst ein Spiel, die Begegnung gegen Riegelsberg wurde verschoben, bis zum Wiederholungstermin hat die Tabelle aus Saarbrücker Sicht deshalb wenig Aussagekraft. "Deshalb wollen wir weiter erfolgreich sein, um dranzubleiben", ergänzt Diane. Emma Dörr, Marie Steimer, Kristin Hauck und die Torfrau Patricia Chladekova, die eine Handverletzung hat, drohen am Sonntag erneut auszufallen.