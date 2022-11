Frauen wollen nicht nachlassen 1.FC Saarbrücken: Nach den Spitzenspielen kommt nun der Tabellenvierte

Für die Frauen des 1. FC Saarbrücken geht es derzeit Schlag auf Schlag. Kaum hat man gegen die beiden Führenden SV Elversberg und TAS Schott Mainz gespielt und dabei in zwei Auswärtsspielen vier Punkte geholt, kommt der Tabellenvierte TuS Issel zum Gastspiel ins Kieselhumes-Stadion (Sonntag, 14 Uhr). "In dieser Liga kann jeder jeden schlagen, deshalb macht es in der Vorbereitung keinen Unterschied, ob wir beim Spitzenreiter oder zu Hause gegen den Letzten spielen, wir müssen immer konzentriert bleiben. Nun ist es vielleicht sogar besser, gegen ein Team zu spielen, das direkt hinter uns ist, da kommt man erst gar nicht auf die Idee, sie zu unterschätzen. Das werden wir auch diesmal nicht tun, denn wir wollen unsere Heimserie ausbauen", sagt der Trainer vor dem Sonntagspiel gegen das Team aus Schweich. Torfrau Allison Wagner wird fehlen, sie hat sich einen Finger verletzt, Laura Eicher war die Woche über krank, da muss abgewartet werden, wie sich das bis zum Sonntag entwickelt. Das FCS-Team liegt als Dritter zwei Punkte hinter Spitzenreiter SV Elversberg und einen Punkt hinter dem TSV Schott Mainz. Das für dieses Wochenende vorgesehene Topspiel wurde Sonntag, den 11. Dezember verlegt. Mit einem Sieg würden die Malstatterinnen also die Tabellenführung übernehmen. Die Langzeitverletzten Lisa Mayer und Hannah Wünsche fehlen weiterhin.