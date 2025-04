Frauen wollen ins Finale

Am Ostermontag (16.30 Uhr, Stadion Kieselhumes) steht für die Frauen des 1. FC Saarbrücken nach dem wahrscheinlichen Scheitern im Regionalliga-Meisterrennen wohl das wichtigste Spiel der Rest-Runde an. Im Saarlandpokal-Halbfinale trifft das Team von Trainer Taifour Diane auf den Ligakonkurrenten 1. FC Riegelsberg. "Sie sind zwar in der gleichen Klasse wie wir, aber im Pokal zählt das nicht. Es ist ein anderer Wettbewerb. Wir haben aber den Vorteil, zu Hause zu spielen. Wir wollen die Saison noch mit einem Erfolg abschließen und dafür müssen wir gewinnen, wir wollen den kleinen Vorteil nutzen und haben zuletzt hier ja auch in der Regionalliga gewonnen", sagte Diane vor dem Pokal-Schlager auf dem heimischen Rasen. Allerdings fehlen auch einige Spielerinnen und andere sind angeschlagen. Lena Recktenwald ist privat verhindert, Emma Wagner, die zuletzt gute Spiele zeigte, wird nicht mitspielen können, Marie Steimer ist nach dem Kreuzbandriss in Rehabilitation und Lilly Marie Kintzig hat großen Trainingsrückstand. "Bei ihr müssen wir sehen, ob es Sinn macht", sagt er zu ihrer Verfügbarkeit.