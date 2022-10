Frauen wollen dranbleiben 1.FC Saarbrücken: Nach 3:2 m Spitzenspiel nun gegen Aufsteiger

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken haben am vergangenen Sonntag das Spitzenspiel beim TSV Schott Mainz ganz spät noch mit 3:2 (0:0) gewonnen. Nun kommt Aufsteiger SV Ober-Olm am Sonntag (14 Uhr) ins Kieselhumes-Stadion. Das FCS-Team könnte übers Wochenende Spitzenreiter werden.

Späte Siege sind oft die Schönsten. So konnte auch das Frauen-Team des 1. FC Saarbrücken nach dem 3:2 (0:0)-erfolg beim TSV Schott Mainz gut gelaunt nach Hause fahren. Dennoch gehen die Saarbrückerinnen "nur" als Dritter in den kommenden Spieltag. Mit einem Sieg über den SV Ober-Olm (Sonntag, 14 Uhr, Kieselhumes-Stadion) könnte sich das aber ändern. Denn die beiden besser platzierten Teams SV Elversberg (spielt gleichzeitig beim SC 13 Bad Neuenahr) und Schott Mainz (spielfrei) sind nur zwei Punkte voraus, mit einem Sieg wäre man zumindest an den Mainzerinnen vorbei. Der Aufsteiger kommt als achter, hat fünf Punkte Vorsprung auf die vermeintlichen Abstiegsränge und somit seine Regionalliga-Zugehörigkeit schon bewiesen. Der Abstand des FCS-Teams zum Vierten SG 99 Andernach II ist mit vier Punkten schon recht groß, so dass man derzeit wohl davon ausgehen kann, dass der Titel und damit die Teilnahmeberechtigung an den Aufstiegsspielen zur zweiten Bundesliga unter den drei führenden Teams ausgespielt wird. Beim FCS fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Lisa Mayer und Hannah Wünsche.