Frauen wollen auch um zweiten Derby bestehen

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken haben noch keinen Punkt in der laufenden Runde der Regionalliga Südwest hergegeben, stehen mit sechs Siegen aus sechs Spielen unangefochten an der Tabellenspitze der Regionalliga Südwest. Auch in Auswärtsspiel bei der SV Elversberg, das in St. Ingbert ausgetragen wird, soll die weisse Weste behalten werden.

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken reisen als Tabellenführer zum Derby gegen die SV Elversberg, dad am Sonntag um 14 Uhr im St. Ingberter Betzental-Stadion ausgetragen wird. Der Hastgeber hat schon fünf Punkte Rückstand und könnte vom Malstatter Team weiter auf Distanz gehalten werden. "Wir wollen unseren guten Lauf gegen Elversberg fortsetzen, wir sind gut drauf und wollen das auch in St. Ingbert unter Beweis stelle. Unser Selbstvertrauen ist gross, aber unterschätzen werden wir sie sicherlich nicht" sagte Trainer Taifour Diane. "Die Spielerinnen kennen sicher ja alle. Deshalb wissen wir um ihre Stärken", ergänzte am Donnerstag. Bis auf Spielführerin Lena Ripperger, die eine Fussverletzung plagt, sind alle aktuellen Kaderspielerinnen dabei. Marie Steimer und Patricia Chadekova sind weiter langzeitverletzt.