Frauen: Wochenende wird mit Hiobsbotschaft eingeläutet Liga 1: UMW erklärt gegen Racing Forfait +++ Liga 2: Spitzenteams vor lösbaren Aufgaben +++ Liga 3: Rümelingen stellt den Leader auf die Probe

Liga 1

Nach dem Rückzug der Mannschaft von Blo-Wäiss Itzig erreichte uns am frühen Freitagnachmittag die nächste schlechte Nachricht aus der 1.Frauen-Liga: Aufsteiger Union Mertert-Wasserbillig hat für das Gastspiel bei Meister Racing Forfait erklärt. Laut FuPa-Informationen hätten nur neun gesunde Spielerinnen zur Verfügung gestanden. Bei Racing ist man nicht sonderlich erfreut über diese Entscheidung, sogar frustriert, wie man uns berichtete, ist es doch immerhin bereits das dritte von sechs Pflichtspielen, das in der noch jungen Saison aufgrund eines Forfaits abgesagt werden wird. Und da auch Differdingen - Itzig wegen dem erwähnten Rückzug ausfällt, werden im Oberhaus am Samstag lediglich vier Spiele zur Austragung kommen, ein Drittel aller Partie fällt somit aus.

Mit Bettemburg und Diekirch stehen sich zwei starke Tabellennachbarn gegenüber. Für die Young Girls wird es die zweite Begegnung in Serie gegen in Topteam, die Gastgeberinnen werden aufgrund ihres starken Kaders die Favoritenrolle innehaben. Deutlich klarer favorisiert dürfte Mamer (3.) gegen Wintger-Wiltz sein, ähnlich sieht die Ausgangslage für Ell bei Pfaffenthal-Weimerskirch aus, wo man sich vor einigen Wochen schon im Pokal durchsetzen konnte. Einen richtungsweisenden Charakter dürfte im Osten die Partie zwischen der Entente WMG und Junglinster haben.