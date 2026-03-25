Frauen: Welche Folgen das 0:2 für Walbecks Abstiegskampf hat Nach der Niederlage gegen Tusa Düsseldorf zeigt sich, wie sehr die Frauen des SV Walbeck im Abstiegskampf der Niederrheinliga gefordert sind. Siegfried Materborn und Viktoria Winnekendonk bekleckern sich in der Landesliga nicht mit Ruhm. von RP / Klaus Schopmans · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Der Abstiegskampf wird für die Frauend es SV Walbeck noch ein hartes Stück Arbeit. – Foto: SSVg Velbert 02

Im Abstiegskampf der Niederrheinliga mussten die Frauen des SV Walbeck einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den Tabellendritten DJK TUSA 06 Düsseldorf unterlag die Mannschaft am heimischen Bergsteg mit 0:2 (0:2). Die Gäste präsentierten sich dabei als geschlossene und spielstarke Einheit, der die Walbeckerinnen über weite Strecken der Begegnung nur wenig entgegenzusetzen hatten. Aber was war der Grund?

„Das war ein verdienter Sieg für Düsseldorf. Spielerisch konnten wir da nicht mithalten, das Spiel ging fast nur in unsere Richtung“, räumte Walbecks Trainer Friedel Baumann nach der Partie unumwunden ein. Seine Mannschaft stand in der ersten Hälfte unter Dauerdruck und musste vor dem Seitenwechsel zwei Gegentreffer (13., 24.) durch Katharina Oelschläger hinnehmen. Nach der Pause stemmte sich der SV Walbeck mit großem Einsatz gegen eine höhere Niederlage und hatte mit Torhüterin Anna Schiffers einen starken Rückhalt. Trotz der Überlegenheit der Düsseldorferinnen: Auch der SV Walbeck hatte Chancen.

Nach zwei Eckbällen hätten die Gastgeberinnen verkürzen können. Zunächst verpasste Vanessa Finger das Tor vor der Pause nur knapp, nach dem Seitenwechsel scheiterte Sophie Vester an der Düsseldorfer Torhüterin. „Wir werden das Positive aus diesem Spiel in unsere nächsten Begegnungen mitnehmen. Die Einstellung war super, die Mannschaft hat alles gegeben“, sagte Baumann. In der Tabelle bleibt der SV Walbeck über dem Abstiegsstrich, weil das Schlusslicht Union Nettetal beim Vorletzten CfR Links dreifach punkten konnte. Viktoria Winnekendonk und Siegfried Materborn bekleckern sich nicht mit Ruhm