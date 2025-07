Frauen weiterhin "fer umme"

Kreisklasse C Süd

15 Vereine stimmten dafür, 20 dagegen und der Rest enthielt sich. In den Sinsheimer Kreisligen müssen Frauen auch weiterhin keinen Eintritt zahlen. Das wurde am Montagabend auf dem Sinsheimer Kreistag entschieden.

Das Thema kommt seit Jahren immer mal wieder auf und es ist kein Ende in Sicht. Erneut votierte die Mehrheit der Sinsheimer Vereine gegen einen Eintrittspreis für Frauen bei ihren Ligaspielen. Es wurde kontrovers diskutiert, aber das Nein steht.

Da mit der SG Kirchardt und Türkspor Eppingen zwei Sinsheimer Klubs in der Landesliga vertreten sind, kann sich das auf den Abstieg in den Kreisligen auswirken. In Kreis-, A- und B-Liga kann das zu mindestens zwei Direktabsteigern führen.

Es wird teurer

Richtig zur Kasse gebeten werden diejenigen, die zukünftig Spiele absagen. Kostete vormals eine Absage in der Kreisklasse C moderate 60 Euro, sind es ab sofort 180 Euro. Beim zweiten Mal Absagen sind es 270 Euro und beim dritten Mal 405 Euro. GEnerell gilt: Je höher die Liga, desto höher die Strafe.

Als Anstoßzeit bleibt Sonntag 15.30 Uhr bestehen. Die Vorspiele der zweiten Mannschaften sind weiterhin auf 13.15 Uhr angesetzt.

Zum ersten Mal seit acht Jahren steht das Saisoneröffnungsspiel auf der Kippe. Es mangelt schlicht am Interesse der Vereine. Bislang zeigte sich die SG Waibstadt als großer Fan des Saisoneröffnungsspiel und hat es immer gerne ausgetraten.

Freitagabend, Flutlicht, deutlich mehr Zuschauer und dementsprechend höhere Einnahmen - die Vorteile sind groß und liegen auf der Hand. Für diese Runde hat der Kreis die Möglichkeit für alle Ligen geöffnet. Aktuell prüfen die SG 2000 Eschelbach und der TSG Angelbachtal, ob sie ihr Derby am ersten A-Klassen-Spieltag als Eröffnungsspiel am Freitagabend austragen können.