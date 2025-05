Frauen von Viktoria Winnekendonk vergeben ihre Pausenführung

Gegen den Tabellendritten Rhenania Bottrop hat der Frauen-Niederrheinligist Viktoria Winnekendonk vor allem im ersten Durchgang eine starke Leistung gezeigt. „Da waren wir klar besser. Wir haben kompakt und diszipliniert gespielt,“ sagte Trainer Mathis Kleinkemm. So war der Führungstreffer zur 1:0-Pausenführung, den Anna Klucken nach einem Eckball per Kopf erzielt hatte, verdient. Am Ende ging das Team aber mit 1:4 (0:1) leer aus.

Am Wochenende spielfrei

In der kommenden Woche haben die Frauen von Viktoria Winnekendonk, für die der Abstieg bereits feststeht, spielfrei. Am letzten Spieltag in zwei Wochen geht es zum Mitabsteiger SSVg Velbert. „Im letzten Spiel werden wir alles daran setzen, uns mit einer guten Leistung und einem Erfolg aus der Niederrheinliga zu verabschieden“, so Trainer Mathis Kleinkemm.