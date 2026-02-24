Frauen von Viktoria Winnekendonk scheitern unglücklich im Pokal

Die Frauen von Viktoria Winnekendonk sind unglücklich aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden. – Foto: Arno Wirths

Landesligist Viktoria Winnekendonk hat das Halbfinale um den Niederrheinpokal der Frauen denkbar knapp verpasst. Die Mannschaft musste sich beim TSV Solingen, Tabellenführer der Landesliga-Gruppe 2, mit 2:3 (1:1, 0:0) nach Verlängerung geschlagen geben.

Im Vorfeld des packenden Duells, das erst unmittelbar vor dem fälligen Elfmeterschießen entschieden wurde, standen die Zeichen alles andere als günstig. Die Gäste aus Winnekendonk hatten die Reise ins Bergische Land mit einem personell stark ausgedünnten Kader angetreten. Lediglich Ersatztorhüterin Christiane Böhm und Lina Schmitter nahmen auf der Ersatzbank Platz. Doch Viktoria-Trainer Kleinkemm hatte seine Mannschaft taktisch hervorragend eingestellt. Solingen verzeichnete zwar mehr Spielanteile, doch spätestens an der Strafraumgrenze war gegen die gut organisierte Winnekendonker Defensive Schluss. „Wir haben nicht viel zugelassen und hatten kurz vor dem Seitenwechsel die Möglichkeit zum Führungstreffer“, so Kleinkemm.

Sechs Minuten nach Wiederanpfiff war es dann Rahel Lamers, die mit einem Distanzschuss die Gäste in Führung brachte. Neun Minuten später folgte die erste strittige Szene im Strafraum der Viktoria: Solingen bekam einen Handelfmeter zugesprochen und glich zum 1:1 aus. Auf der Gegenseite blieb bei einer vergleichbaren Situation der Pfiff aus. „Vielleicht war es nicht ganz so glücklich, für so eine Begegnung einen Schiedsrichter vom Nachbarverein SV Solingen anzusetzen“, meinte Kleinkemm.