Frauen von Viktoria Winnekendonk scheitern unglücklich im Pokal

Landesligist Viktoria Winnekendonk hat das Halbfinale um den Niederrheinpokal der Frauen denkbar knapp verpasst. Die Mannschaft musste sich beim TSV Solingen, Tabellenführer der Landesliga-Gruppe 2, mit 2:3 (1:1, 0:0) nach Verlängerung geschlagen geben.
Im Vorfeld des packenden Duells, das erst unmittelbar vor dem fälligen Elfmeterschießen entschieden wurde, standen die Zeichen alles andere als günstig. Die Gäste aus Winnekendonk hatten die Reise ins Bergische Land mit einem personell stark ausgedünnten Kader angetreten. Lediglich Ersatztorhüterin Christiane Böhm und Lina Schmitter nahmen auf der Ersatzbank Platz. Doch Viktoria-Trainer Kleinkemm hatte seine Mannschaft taktisch hervorragend eingestellt. Solingen verzeichnete zwar mehr Spielanteile, doch spätestens an der Strafraumgrenze war gegen die gut organisierte Winnekendonker Defensive Schluss. „Wir haben nicht viel zugelassen und hatten kurz vor dem Seitenwechsel die Möglichkeit zum Führungstreffer“, so Kleinkemm.
Sechs Minuten nach Wiederanpfiff war es dann Rahel Lamers, die mit einem Distanzschuss die Gäste in Führung brachte. Neun Minuten später folgte die erste strittige Szene im Strafraum der Viktoria: Solingen bekam einen Handelfmeter zugesprochen und glich zum 1:1 aus. Auf der Gegenseite blieb bei einer vergleichbaren Situation der Pfiff aus. „Vielleicht war es nicht ganz so glücklich, für so eine Begegnung einen Schiedsrichter vom Nachbarverein SV Solingen anzusetzen“, meinte Kleinkemm.
Bis zum Ende der regulären Spielzeit hielt das 1:1. In der Verlängerung wurde die Partie zunehmend turbulent. In der 103. Minute verhinderte Sina Luyven mit einer Reflexbewegung per Hand einen Treffer für die Gastgeberinnen. Die Folge: Rote Karte und Elfmeter, den Solingen zur 2:1-Führung verwandelte. Die Viktoria bewies Moral. Trotz Unterzahl gelang Lina Derks (113.) der umjubelte Ausgleich zum 2:2. Alles deutete schon auf ein Elfmeterschießen hin, als es erneut Strafstoß für Solingen gab – der dritte Handelfmeter des Spiels. Der Ball sprang unglücklich vom Boden an die Hand von Anna Klucken, die dafür zudem die Gelb-Rote Karte sah. „Den kann man geben, muss man aber nicht“, lautete die Einschätzung von Kleinkemm. Solingen ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte in der Nachspielzeit der Verlängerung zum 3:2-Endstand.
„Eine bittere Niederlage, aber meine Mannschaft hat sich teuer verkauft. Und wir können selbstbewusst in die Rückrunde der Meisterschaft starten. Großes Kompliment an mein Team“, so Kleinkemm.
Viktoria Winnekendonk: Scholten – Lamers, Staymann, Sabolcec (98. Schmitter), Görtz, Luyven, Seibel, Klucken, Weyers, Cuppok, Derks.