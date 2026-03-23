Frauen von Tusa Düsseldorf feiern fünften Erfolg in Serie

Die Frauen der DJK Tusa haben einen Lauf. – Foto: SSVg Velbert 02

Was ist „Einbahnstrassenfussball“? Wem dieser Begriff bislang noch spanisch vorkam, der hätte sich am Sonntag auf dem Sportplatz in Walbeck die Live-Definition vor Augen führen können. Denn was Tusa Düsseldorfs Frauen im Auswärtsspiel der Niederrheinliga gegen den SV Walbeck zeigten, das ähnelte schon dem Spiel auf ein Tor.

Dass es ein derart einseitiger Nachmittag werden würde, damit hatte der Coach im Vorfeld nicht unbedingt gerechnet. Vielmehr ummantelte Rasmus die Sorge, seine Schützlinge könnten nur eine Woche nach dem sehr überzeugenden 2:0-Erfolg im Verfolgerduell über die SG Kaarst gegen im Abstiegskampf steckende Walbecker einen Gang herunterschalten. „Das war auch ein Thema in der Ansprache vor dem Spiel“, gab Rasmus preis. Doch letztlich sorgte sich der ehemalige Torhüter umsonst. Das Team um Spielführerin Ikram Buick ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen und sorgte entsprechend früh für klare Verhältnisse. Die vor der Saison von Borussia Mönchengladbach II gekommene Viktoria Oelschläger führte Tusa mit einem Doppelpack (13., 24.) schon vor der Pause auf die Siegerstraße.

„Wir hatten heute gefühlt 98 Prozent Ballbesitz“, freute sich Tusas Trainer Svante Rasmus über einen dominanten Auftritt seines Teams. An diesem gab es aus Sicht der Gäste eigentlich nur einen Aspekt zu bemängeln - die Effektivität vor dem gegnerischen Tor. Der 2:0-Endstand drückte die Kräfteverhältnisse nur unzureichend aus. „Wir müssen das Spiel eigentlich mit 5:0 gewinnen“, meinte Rasmus.

Mit dem jahresübergreifend fünften Ligasieg in Serie bleibt Tusa als Tabellendritter aussichtsreich im Rennen um die Vizemeisterschaft hinter der Ausnahmemannschaft des MSV Duisburg. Doch wichtiger als der „Vizetitel“ ist Svante Rasmus etwas anderes. „Wenn ich eine Priorität setzen müsste, dann läge sie auf dem Kreispokal. Der spielt auch für die Mädels eine große Rolle“, sagt der Coach. Ende Mai trifft Tusa dann erstmals auf die benachbarte Fortuna, die in der kommenden Saison dann auch Konkurrent in der Niederrheinliga werden könnte. „Gegen die Fortuna haben wir noch nicht gespielt. Auch deshalb freue ich mich auf die Partie“, sagt Rasmus. Der Ausblick auf das Kräftemessen mit dem namhaften Lokalrivalen wird helfen, die Spannung bis zum Schluss hoch zu halten. Wobei sich Svante Rasmus in dieser Hinsicht ohnehin keine Gedanken gemacht. „Wir schauen gar nicht zu weit nach vorne, sondern haben gelernt, dass es sinnvoll ist, sich immer kleinere Etappenziele zu setzen, die man abarbeitet. Das ist bislang auch gut gelungen“, schwärmt Rasmus.

Tusa mit großem Schritt nach vorne

Die Entwicklung stimmt in Flehe, sowohl individuell als auch im Kollektiv. „Gerade, was die Verteidigungsarbeit angeht, haben wir als Team einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wir verstehen es inzwischen, dass die Arbeit gegen den Ball nur zusammen geht“, lobt der Trainer. Darüber hinaus freut sich Rasmus über die immer stärker werdende junge Fraktion im Kader. „Unsere jungen Spielerinnen machen es wirklich gut. Sie nutzen die Chancen, die sie bekommen, um auf sich aufmerksam zu machen, sind andererseits aber auch nicht eingeschnappt, wenn andere den Vorzug bekommen“, schwärmt der Übungsleiter. Mit diesem guten Geist soll die imposante Erfolgsserie am kommenden Wochenende fortgesetzt werden. Dann kommt der Tabellenachte SGS Essen III an die Fleher Straße.