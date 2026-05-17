Frauen von RW Venn verlieren unglücklich gegen Kaarst II

– Foto: Sascha Köppen

Im vergangenen Sommer ging Rot-Weiß Venn mit einer Frauenmannschaft an den Start. Mit Tiziana Fioravante, die über viele Jahre Erfahrung im Frauenfußball vorweisen kann, als Aktive sowie als Trainerin, konnte dabei für den Neuaufbau eine absolute Expertin als Trainerin gewonnen werden. Und da sich die Trainerin gerade entschieden hatte, ihre langjährige Heimat, den SC Hardt, zu verlassen, ergab sich gleich auch noch die Gelegenheit, dass sie ein paar Spielerinnen für den Neuaufbau mitbrachte.

Und das Projekt trug Früchte, denn die Vennerinnen spielen gleich in ihrer ersten Kreisliga-Saison um den Aufstieg mit. Und hier könnte am Sonntag bereits eine Entscheidung fallen. Denn es kommt für den Primus aus Venn zum Duell mit dem direkten Verfolger SG Kaarst II. Sollte hier ein Sieg gelingen, dann ist der Aufstieg in die Bezirksliga sicher. Denn beide Rivalen haben dann nur noch ein Spiel zu absolvieren, Venn wäre dann sechs Punkte vorne. Und nur der aktuell Vierte aus Neersbroich könnte dann aufgrund von Nachholspielen noch an den Vennerinnen vorbei - aber zwei Teams steigen auf.

Dramatischer Spielverlauf vor 120 Zuschauern

Zumindest mit dem vorzeitigen Aufstieg sollte es aber am Sonntag nichts werden. Vor einer großartigen Kulisse verloren die Gastgeberinnen tragisch mit 2:3. Die in der Tat aus der Niederrheinliga verstärkt angetretenen Kaarsterinnen führten zur Pause durch Kim Christine Amfaldern mit 1:0, erhöhten dann nach dem Seitenwechsel durch Lena Kott auf 2:0. Es folgte eine enorme Druckphase der Gastgeberinnen. Zwar verhinderte Torhüterin Michaela Chapelar zunächst noch das 0:3, dann jedoch schlugen die Vennerinnen zurück. Sarah Hassan schaffte den Anschluss (82.), drei Minuten später glich Michelle Käthner zum 2:2 aus. Und Venn wollte jetzt mehr.

Es fiel sogar das 3:2, doch der Schiedsrichter hatte eine Abseitsstellung gesehen. Vielleicht war es dann am Ende zu viel Risiko, denn in der 89. Minute konterte Kaarst die Rot-Weißen brutal aus, Kott traf zum 3:2-Sieg. Die Enttäuschung war den Gastgeberinnen anzusehen, doch verloren ist noch nichts.