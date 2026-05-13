Frauen von RW Venn in ihrer Premierensaison kurz vor dem Aufstieg

Kann Rot-Weiß Venn die Premierensaison krönen? – Foto: RW Venn

Im vergangenen Sommer ging Rot-Weiß Venn mit einer Frauenmannschaft an den Start. Mit Tiziana Fioravante, die über viele Jahre Erfahrung im Frauenfußball vorweisen kann, als Aktive sowie als Trainerin, konnte dabei für den Neuaufbau eine absolute Expertin als Trainerin gewonnen werden. Und da sich die Trainerin gerade entschieden hatte, ihre langjährige Heimat, den SC Hardt, zu verlassen, ergab sich gleich auch noch die Gelegenheit, dass sie ein paar Spielerinnen für den Neuaufbau mitbrachte.

Und das Projekt trug Früchte, denn die Vennerinnen spielen gleich in ihrer ersten Kreisliga-Saison um den Aufstieg mit. Und hier könnte am Sonntag bereits eine Entscheidung fallen. Denn es kommt für den Primus aus Venn zum Duell mit dem direkten Verfolger SG Kaarst II. Sollte hier ein Sieg gelingen, dann ist der Aufstieg in die Bezirksliga sicher. Denn beide Rivalen haben dann nur noch ein Spiel zu absolvieren, Venn wäre dann sechs Punkte vorne. Und nur der aktuell Vierte aus Neersbroich könnte dann aufgrund von Nachholspielen noch an den Vennerinnen vorbei - aber zwei Teams steigen auf.

Die Partie am Sonntag ist also ein ganz besonderes Spiel an. Anstoß ist um 12.30 Uhr auf dem Kunstrasen an der Venner Alm. Das bunt zusammengewürfelte Team hat sich seit dem vorigen Sommer beeindruckend entwickelt. Nicht nur sportlich konnten die Spielerinnen große Fortschritte machen, auch der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ist in kurzer Zeit enorm gewachsen. Aus einer neu formierten Gruppe ist ein echtes Team geworden.

Gäste aus Kaarst mit Verstärkung?

Die Gäste aus Kaarst werden dabei voraussichtlich mit Verstärkung aus ihrer Ersten Mannschaft antreten, die mehrere Klassen höher spielt – eine zusätzliche Herausforderung für die Vennerinnen. Trotzdem geht das Team hochmotiviert in die Begegnung und hofft auf zahlreiche Unterstützung von außen. Jeder Zuschauer am Spielfeldrand kann noch einmal zusätzliche Energie geben und die Mannschaft auf dem Weg zu ihrem großen Ziel pushen.

Ein Aufstieg ist kein Muss, doch er wäre die verdiente Belohnung für ein Jahr voller Einsatz, Teamgeist und harter Arbeit. Das Team aus Venn würde sich daher über viele Fans freuen, die diesen besonderen Tag gemeinsam mit der Mannschaft erleben möchten.